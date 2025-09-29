이장우 대전시장 "구암교차로 입체화 신설로 교통 개선 추진"

유성IC~장대교차로~구암교네거리~구암역삼거리 등 입체화 신설



10월 1일부터 '외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로' 임시 개통

이장우 대전시장이 29일 시청 기자실에서 브리핑을 열고 "유성 일대의 고질적인 교통체증을 근본적으로 해결하기 위해 구암교차로 입체화 신설로 교통 개선을 추진하겠다"고 밝혔다.(사진=모석봉 기자)

이장우 대전시장은 29일 시청 기자실에서 브리핑을 열고 "유성 일대의 고질적인 교통체증을 근본적으로 해결하기 위해 유성IC~장대교차로~구암교네거리~구암역삼거리를 연결하는 구암교차로 입체화 신설로 교통 개선을 추진하겠다"고 밝혔다.

아울러 "오는 10월 1일부터 외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로를 임시 개통한다"고 덧붙였다.

이번 교통 개선의 핵심은 구암교차로 신설로 외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 호남고속도로 지선 통과 구간에 지하차도 건설(1구간)과 구암교차로 입체화(2구간)를 병행 추진한다.

이번 대책은 유성 광역복합환승센터 조성과 죽동·서남부 종합 스포츠타운 등 대규모 개발사업으로 급증하는 교통 수요에 대응하기 위한 핵심 전략이다.

시는 먼저 오는 10월 1일 외삼~장대교차로~박산로 구간 5.8km을 임시 개통한다고 설명했다.

외삼~월드컵네거리~장대교차로 4.9km 구간은 중앙버스전용차로로 운영된다. 대형 승합차와 36인승 미만 사업용 승합차, 16인승 이상 통학·통근 차량도 전용차로를 이용할 수 있도록 했으며, M1번·119번 버스를 우선 투입해 정시성을 확보한다. 향후 B2, B4와 123번도 순차적으로 추가 운행할 예정이다.

장대교차로~박산로 0.8km 구간은 중·소형 차량 위주(높이제한 3.0m)로 통행시켜 서북부 지역의 교통혼잡을 일부 해소한다.

시는 중앙버스전용차로 운영으로 인한 혼잡을 줄이기 위해 침신대 네거리 교통섬을 축소해 양방향 좌회전 및 세종 방향 직진차로 확충, 반석네거리 세종 방향 횡단보도 철거를 통해 신호주기를 약 30초 추가 확보하는 등 보완 대책을 병행한다.

반석네거리 횡단보도 철거 관련 교통 시뮬레이션 결과, 외삼네거리~반석네거리 구간 교통 서비스 수준은 '혼잡이 심각한 상태(FF등급)'에서 교통량이 적은 상태의 1/3~1/4(F등급)'로 낮아지는 것으로 나타났다. 출근 시간 지체는 20%, 퇴근 시간 지체는 35% 감소하는 효과가 나타났다.

또 내년까지 구암동 청년주택 다가온 인근 호남고속도로 하부 통로 박스와 유성 광역복합환승센터 진입도로 보상 완료 부지를 활용, 유성IC~유성 광역복합환승센터를 연결하는 임시 진입도로를 왕복 4차선으로 개설해 장대교차로~구암교네거리 방향 통행량의 약 20%를 분산시킬 계획이다.

구조개선의 핵심은 구암교차로 신설이다. 외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 호남고속도로 지선 통과 구간에 지하차도 건설(1구간)과 구암교차로 입체화(2구간)를 병행 추진한다.

구암교차로 구간은 BRT 연결도로가 완전히 개통되면 하루 8000여 대 차량이 통행할 예정으로, 현재 교통량 대비 70% 이상 급증할 것으로 예상된다.

특히 둔산 방면 900m 구간에 초등학교 등 어린이 보호구역이 밀집해 있어 교통안전 차원에서도 입체화는 필수적이다. 2구간은 죽동2지구 광역교통개선대책과 연계해 구체적 추진 방안을 확정할 계획이고 내년 5월까지 타당성 조사를 마칠 계획이다.

장대교차로 입체화 사업도 정상 추진 중이다. 당초 평면교차로 계획이었으나, 민선 8기 들어 죽동2지구와 장대지구 등 기존에 누락된 교통수요를 반영, 동서 방향 지하화로 전환해 현재 설계가 마무리 단계다.

다만 실질적 효과를 거두기 위해서는 호남고속도로 지선 통과 교각, 구암교네거리~구암역삼거리 구조개선이 필수적이며, 호남고속도로 지선 확장공사와 연계한 추진이 필요하다는 것이 시의 판단이다.

시 분석에 따르면 사업이 완료되면 대전 서북부 지역 통행량의 약 40% 이상이 분산되고, 현재 12.5분 소요되는 장대교차로~유성생명고등학교 등 고질적 상습정체 구간 통행시간이 5.8분으로 단축된다. 경제적 편익은 약 635억 원에 이를 것으로 추정된다.

이장우 대전시장은 "유성IC에서 장대교차로, 구암교네거리, 구암역삼거리로 이어지는 구간은 대전 서북부 교통의 가장 큰 병목 지점"이라며 "이번 구조개선 사업은 유성 체류 차량과 둔산 도심권 통과 수요를 분산시켜 교통체계 전반에 획기적 변화를 가져올 것"이라고 강조했다.

이어 "특히 구암교차로 입체화는 유성 일대의 고질적인 교통체증을 근본적으로 해결할 핵심 프로젝트로, 시민들이 체감할 수 있는 가시적 성과를 반드시 만들어내겠다"고 강조했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



