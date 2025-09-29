중기중앙회, 3분기 '자랑스러운 중소기업인' 선정

이준기 수광산업·이향천 에이치케이 대표

중소기업중앙회와 중소벤처기업부가 올해 3분기 '자랑스러운 중소기업인'으로 이준기 수광산업 대표와 이향천 에이치케이 대표를 선정했다고 29일 밝혔다.

이준기 수광산업 대표는 2003년 창립부터 근로자의 안전과 건강을 최우선으로 놓고 무재해 사업장을 이룬다는 목표로 근로환경 을 개선해온 점을 인정 받았다. 아울러 매년 위험성 평가를 실시하고 안전 우수사원 포상제도를 통해 전 임직원의 안전의식을 고취한 점 등이 높게 평가됐다.

수광산업은 수처리, 화학 제품 이송 등에 사용되는 산업용 펌프를 생산하는 기업으로 2020년 펌프 업계 최초로 친환경 신제품 수평 배치형 모터직결 펌프를 개발했다. ESG 공급망 실사 대응 패키지 사업에 선정돼 적극적인 ESG 경영을 이어가고 있다.

또 다른 선정 인물인 이향천 에이치케이 대표는 대한적십자사에 지속해서 기부금을 후원해 회원 유공장 최고 명예장 포장을 받았고 안성시 버스라운지 조성을 위해 회사 소유 토지를 무상으로 임대하고 있다. 또 출산 전후 휴가, 육아기 근로시간 단축 근무제, 가족사랑의 날 등을 운영하며 일·가정 양립을 지원하고 매년 상당 금액을 임직원 상여·성과급으로 지급해온 점 등을 인정받았다.

에이치케이는 인덕션 국솥, 살균보관고, 배식대 등 단체급식에서 사용되는 주방기구를 제조하는 기업으로 관련 특허 33종과 ISO9001 인증을 취득해 체계적인 생산 시스템을 운영하고 있다.

자랑스러운 중소기업인은 중기중앙회와 중기부가 모범적인 중소기업인상 확산을 도모하기 위해 경영합리화, 수출증대, 기술개발 등 국가산업 발전에 기여한 우수 기업인을 발굴·포상하는 제도다. 신청접수 및 문의는 중기중앙회 공식 누리집을 통해 확인할 수 있다.





