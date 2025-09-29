iM증권, 추석 명절 맞이 사회공헌 활동 진행

iM증권이 추석 명절을 맞이해 부산과 울산 지역 취약계층을 지원하는 사회공헌 활동을 진행했다고 29일 밝혔다.

이번 사회공헌 활동은 iM사회공헌재단에서 진행하는 'iM HAPPY DAY' 활동의 일환으로 진행된 것으로, 취약계층 가정의 따뜻한 명절 보내기를 지원한다.

iM증권은 지난 25일 한울타리아동센터(부산시 진구)에서 iM증권 부산중앙WM센터 김성건 센터장과 한울타리아동센터 이미옥 센터장 등 관계자들이 참석한 가운데 500만원의 후원금을 전달했다. 후원금은 센터 이용 아동 30명에게 가족과 함께 명절을 즐길 수 있는 나눔 상자를 마련하여 전달하고, 각 지역의 여행을 통해 아동들의 정서적·문화적 성장을 지원하는 '성장 배낭여행 프로그램'에 활용될 예정이다.

이어 26일에는 울산화정종합사회복지관(울산 동구)에서 iM증권 울산전하WM센터 김찬곤 센터장과 울산화정종합사회복지관 황상선 관장 등 관계자들이 참석한 가운데 500만원의 후원금을 전달했다. 후원금으로 국거리, 과일 등으로 구성된 명절 꾸러미를 마련하여 울산 지역 내 결식이 우려되는 아동·청소년 50가구에 전달할 예정이다.

iM증권 관계자는 "작지만 지역 내 아이들과 가정이 보다 따뜻한 추석을 보낼 수 있도록 정성을 모았다"라며 "앞으로도 마음을 나누는 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회에 온정의 손길을 보낼 수 있도록 하겠다"라고 밝혔다.

(왼쪽 사진)한울타리아동센터 이미옥 센터장, iM증권 부산중앙WM센터 김성건 센터장. (오른쪽 사진)울산화정종합사회복지관 황상선 관장, 울산전하WM센터 김찬곤 센터장. iM증권





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



