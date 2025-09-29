본문 바로가기
강원도, '강릉을 지켜요, 함께하는 소비' 강원더몰 기획전 운영

이종구기자

입력2025.09.29 08:40

강릉 지역 입점 기업 73개사 참여
30% 할인쿠폰 이벤트

강원특별자치도 대표 온라인 쇼핑몰 강원더몰은 최근 장기 가뭄으로 어려움을 겪는 강릉 지역의 경제 활성화와 착한 소비를 유도하기 위해 10월 1일부터 31일까지 한 달간 '강릉 가뭄 극복 특별 기획전'을 진행한다.

'강릉 가뭄 극복 특별 기획전'. 강원특별자치도 제공

'강릉 가뭄 극복 특별 기획전'. 강원특별자치도 제공

이번 기획전은 '강릉을 지켜요, 함께하는 소비!'라는 슬로건 아래, 강릉 지역 73개사가 참여해 특산품·가공식품·생활용품 등 다양한 상품을 선보인다.


강원더몰은 강릉 지역의 대표 상품을 한눈에 만나볼 수 있도록 '강릉기업 특별 브랜드관'을 개설하고, 브랜드관 상품을 대상으로 30% 할인쿠폰 이벤트(2만원 한도)를 진행한다.

정호철 강원특별자치도 경제정책과장은 "이번 기획전은 단순한 판촉 행사가 아니라, 구매자의 착한 소비가 가뭄으로 어려움을 겪는 강릉 지역 기업과 소상공인에게 실질적인 힘이 되는 상생 프로젝트"라며, "강릉의 우수한 제품을 널리 알리고 지역 경제 활성화에 도움이 되기를 기대한다"고 밝혔다.


강원특별자치도는 앞으로도 지역 현안에 발 빠르게 대응하고, 온라인 플랫폼을 활용한 지역 상생 모델을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
