거창군, 2차 민생회복 소비쿠폰 … 찾아가는 신청 창구 운영

추석 맞이 전통시장 등 현장 신청·지급



경남 거창군은 2차 민생회복 소비쿠폰을 보다 신속하고 편리하게 신청·수령할 수 있도록 '찾아가는 신청창구'를 적극적으로 운영하고 있다고 29일 밝혔다.

군 최대 축제인 거창 한마당 대축제 동안 행사장을 찾은 군민들이 축제를 즐기면서 동시에 소비쿠폰을 신청할 수 있도록 스포츠파크 내 현장 창구를 마련했다. 오전 10시부터 저녁 7시까지 운영된 창구에서는 간편하게 신청과 수령이 가능해 군민들의 호응을 얻었다. 이를 위해 별도의 인력 충원 없이 경제 기업과 직원들이 자발적으로 참여해 원활한 민원 서비스를 제공했다.

추석을 앞두고 전통시장 상인들이 영업장을 비우기 어려운 상황을 고려해 전통시장 번영회 사무실에서 찾아가는 신청 운영으로 번영회원 209명이 현장에서 바로 신청할 수 있도록 지원했다.

거창군은 이번 2차 지급에서도 군민 편의를 최우선으로 하여, 찾아가는 신청, 주말·야간 접수 등 다양한 방식으로 군민이 원하는 곳에서 쉽게 신청할 수 있도록 행정복지센터와 연계해 맞춤형 서비스를 이어가고 있다.

한편, 소비쿠폰은 오는 11월 30일까지 사용할 수 있으며, 군은 추석 명절을 앞두고 조기 신청과 조속 지급을 독려해 관내 소상공인 매출 증대와 지역경제 활성화에 힘쓰고 있다.





