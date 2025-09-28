전남대·조선대 글로컬대학 막차 합류…광주권 첫 성과

전남대, AI융합 교육·연구 전 분야 확산

조선대, 웰에이징 특화 인재 양성·통합모델

5년간 최대 1,500억 지원…지역 균형 기대

전남대와 조선대(조선간호대 통합)가 교육부 글로컬대학30 사업에 최종 합류했다. 광주·전남에서는 앞서 목포대·순천대·광주보건대가 이름을 올린 데 이어 모두 다섯 곳이 사업 대상에 포함됐다.

왼쪽부터 전남대학교 정문과 조선대학교 전경. 두 대학은 교육부 글로컬대학30 사업에 최종 선정됐다. AD 원본보기 아이콘

교육부는 28일 "비수도권 대학을 혁신 거점으로 육성하는 글로컬대학30 본 지정에 전남대와 조선대·조선간호대 연합 등 7개 모델(9개 대학)을 새로 지정했다"고 밝혔다.

글로컬대학30 사업은 수도권 집중과 지역 소멸 위기에 대응하기 위해 도입된 정부 지원 프로젝트다. 대학과 지자체, 산업계가 함께 혁신 모델을 실행하면 정부가 5년간 최대 1,000억원(통합 모델은 1,500억원)을 지원하고, 규제 특례도 제공한다. 지난 2023년부터 시행돼 이번 선정으로 총 27개 모델(39개 대학)이 지정됐다.

광주·전남에서는 목포대, 순천대, 광주보건대(타지역 보건대와 연합)가 이미 뽑힌 데 이어 전남대와 조선대가 추가됐다. 국립대 3곳, 사립대 2곳이 포함되면서 지역에서 다섯 곳이 사업을 추진하게 됐다.

전남대는 AI 융합대학 운영 경험을 대학 전반으로 확산하는 계획을 내놨다. 전교생 대상 AI 교양 교과목 도입, 모듈형 인문·테크 융합 교육과정 신설, 학·석·박사 연계 통합과정 운영, AI 전담 교원 50명 신규 채용, 신입생 전원 무전공 선발 등이 핵심이다.

조선대는 '웰에이징 아시아 넘버원 대학'을 비전으로 제시했다. 웰에이징 특화 인재 1만명 양성, 창업 및 기업 유치 200개, 외국 유학생 5,000명 확보 등을 목표로 내걸고, 조선간호대와의 통합을 기반으로 바이오·생명·보건 분야 특성화를 강화한다.

앞서 선정된 목포대는 그린 해양산업과 청년 문화예술·창업 중심 대학을 비전으로 세우고 학사구조 개편과 전남도립대 통합을 진행했다. 순천대는 단과대학을 특화 스쿨 체제로 전환하고, 동부권 산업과 연계한 지산학 캠퍼스 설립에 나섰다. 광주보건대는 대전·대구보건대와 연합해 보건의료 전문인력 양성을 목표로 한다.

반면, 동신대·초당대·목포과학대가 참여한 지역 사립 연합 모델은 이번 3차 본 지정에서 탈락했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>