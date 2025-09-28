李대통령, 국정자원 비상대책회의 주재…"국민불편 최소화에 역량 집중"

강유정 대통령실 대변인 28일 브리핑

李 "장애 및 복구 현황 숨기지 말고 공개"

27일 대전 유성구 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 창문이 화재로 깨져 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 28일 국가정보자원관리원 관련 비상대책회의를 주재하고 "신속한 시스템 복구와 가동, 국민 불편 최소화에 모든 역량을 집중하라"고 지시했다.

강유정 대통령실 대변인에 따르면 이 대통령은 이날 강훈식 비서실장, 위성락 안보실장 등 주요 참모들과 대전 국정자원 화재 긴급 비상대책회의를 가졌다. 이 대통령은 국가위기관리센터장으로부터 관련 보고를 받고 대응 방안을 논의했다.

이 대통령은 "국민께 화재로 인한 장애 및 복구 현황을 숨김없이 설명하는 소통 체계를 구축해 국민의 궁금증과 애로사항을 해소하라"면서 "정보시스템이 원활치 않아 발생하는 국민 불편을 최소화하기 위한 대책 방안을 빈틈없이 마련해 국민께 안내하라"고 당부했다.

이어 "이번 화재로 인해 납세 등 행정상 불이익을 받지 않도록 각별히 챙기라"면서 "금융, 택배, 교통 등 국민 생활과 밀접한 분야에서 피해가 발생하지 않도록 민간과 협력체계를 구축해 대응에 만전을 기하라"고 강조했다.

이 대통령은 근본적인 보완체계 마련도 주문했다. 이 대통령은 2023년 전산망 장애 사고 이후에도 이중화 등 신속한 복구 조치가 제대로 마련되지 않았다는 사실을 지적하면서 "향후 이런 일이 재발하지 않도록 대책을 수립하고 확실하게 집행하라"고 말했다.

한편 이 대통령은 "추석 명절을 코앞에 두고 있는 만큼 국민들이 명절을 지내는 데 불편함이 없어야 할 것"이라며 "국무총리와 행정안전부 장관은 물론 각 부처 장관과 공직자들이 비상한 자세로 사고 수습에 만전을 기해달라"고 밝혔다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>