영남

한국도로공사 대구경북본부, 추석 앞두고 ‘온기 나눔’

영남취재본부 권병건기자

입력2025.09.27 12:49

한부모가정·산불 피해지역 지원
지역과 함께하는 따뜻한 발걸음

한국도로공사 대구·경북 본부(본부장 유호식)는 민족 대명절 추석을 맞아 어려운 이웃을 위한 사회공헌활동을 전개했다.

한국도로공사 대구경북본부 추석 앞두고 온기 나눔

한국도로공사 대구경북본부 추석 앞두고 온기 나눔

본부는 대구 서구 소망모자원을 찾아 다자녀를 둔 저소득 한부모 가정 30세대에 500만원 상당의 명절 꾸러미를 전달했다. 직원들은 직접 포장과 배달에 참여해 정성과 마음을 함께 나눴다.


또한 올해 개통 예정인 포항 영덕 선의 성공적 개통을 기원하며 지난해 대형 산불 피해를 본 영덕군 이재민들의 주거 안정을 위해 성금 300만원을 영덕군청에 기탁했다.

유호식 본부장은 "추석을 맞아 어려운 이웃과 마음을 나눌 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.


이번 활동은 명절을 앞둔 소외계층 지원과 재난 피해 복구 지원을 동시에 담아내며, 공기업의 사회적 책임 실현과 지역 상생의 의미를 더했다.


추석의 풍요로움은 나눔을 통해 더욱 깊어진다. 도로공사의 '온기 나눔'은 지역 공동체가 함께 따뜻한 명절을 맞이하는 길을 열어주고 있다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

