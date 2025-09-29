본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

창경궁에서 중양절 재현…국화차 마시고 왕가 행렬 체험

이종길기자

입력2025.09.29 09:00

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

24~26일 조선시대 세시풍속 체험
함인정에서 구일제 과거시험도 재현

'궁궐 일상 모습 재현 및 체험' 다례 체험

'궁궐 일상 모습 재현 및 체험' 다례 체험

AD
원본보기 아이콘

국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 다음 달 24일부터 26일까지 서울 창경궁에서 전통 명절 '중양절(重陽節)'을 주제로 한 '궁궐 일상 모습 재현 및 체험'을 개최한다고 29일 밝혔다.


중양절은 음력 9월 9일 벌어진 세시풍속이다. 조선시대에 국화차를 마시며 장수를 기원했다. 궁중에서는 신하들을 위한 연회를 열었고, 민간에서는 국화전을 부쳐 먹으며 가을을 즐겼다.

유적본부는 양화당과 영춘헌 일원에서 국화차를 시음하는 '다례 체험'과 자개 손거울·향낭 만들기 등을 진행한다. 25일과 26일에는 정조 왕가의 행렬을 재현한 '왕가의 산책'이 홍화문에서 출발해 춘당지와 통명전 일대를 돈다.


함인정에서는 중양절 특별 과거시험이던 '구일제'를 현대적으로 재현한다. 참가자는 유생복을 입고 중양절과 조선 역사, 국가유산 관련 문제를 풀며 옛 문화를 체험한다. 초등학교 고학년부터 성인까지 참여할 수 있다.


국화 모자이크 벽화 꾸미기, 포토존 등 프로그램도 상시 운영한다.

참가 신청은 다음 달 1일 오후 2시부터 티켓링크에서 선착순으로 받는다. 국화 다례 체험(회차당 15명)은 사전 예약만 가능하며, 구일제(회차당 40명)는 온라인 예매와 현장 접수 모두 가능하다. 참가비는 5000원이다. 왕가의 산책과 다른 프로그램은 현장에서 무료로 참여할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

"'수수료 100배 인상' 미국 왜 가나" 전문직에 '러브콜' 보낸 캐나다 총리

잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"

美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

새로운 이슈 보기