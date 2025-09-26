[주말 날씨] 광주·전남 주말 비…최대 50㎜ 예보

27일 정체전선 영향

28일은 저기압 차차 벗어나

“교통안전·침수 피해 주의”

지난 25일 오후 전남 나주시 영산강 둔치에서 시민들이 코스모스가 핀 산책길을 걷고 있다. 연합뉴스

이번 주말 광주·전남은 정체전선과 저기압의 영향으로 비가 내리겠다. 일부 지역에는 시간당 강한 비가 쏟아질 것으로 보여 교통안전에 주의가 필요하다.

광주지방기상청에 따르면 27일은 서해남부해상에 위치한 정체전선의 영향을 받겠다. 예상 강수량은 광주와 전남 대부분 지역에서 10~50㎜ 비가 예보됐다. 아침 기온은 19~21도, 낮 최고 기온은 23~27도로 전망된다.

28일은 발해만 부근에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 차차 벗어나겠다. 예상 강수량은 10~40mm, 아침 기온은 19~22도, 낮 최고 기온은 23~27도로 예상된다.

기상청 관계자는 "강한 비로 가시거리가 급격히 짧아지고 도로가 미끄럽거나 침수되는 곳이 있겠다"며 "주말 교통안전에 유의해달라"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자



