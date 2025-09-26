중국대사관, 무비자 앞두고 관광객에 반중시위 주의령

중국인 단체관광객 대상 무비자 입국 시행을 앞둔 가운데, 주한중국대사관이 자국의 방한 관광객에게 반중 시위를 주의하라고 당부했다.

26일 주한중국대사관은 소셜미디어에 올린 자국 관광객을 위한 안전 수칙에서 "현재 한국 일부 지역, 특히 서울 명동과 대림동 등지에서 중국인을 겨냥한 시위가 수시로 발생하고 있으며 중한 양측 모두 이에 대해 명확히 반대한다"고 썼다.

이어 "중국 관광객이 높은 경계심을 유지하고 자기보호 의식을 강화하며 현지 정치적 집회로부터 거리를 유지하고 공개적으로 정치적 발언을 하지 않을 것"을 당부했다.

그러면서 돌발 상황 발생 시 "시위대와 언어·신체 충돌을 피하고 신변과 이동의 안전을 보장하라"고 강조했다.

대사관은 군용 시설, 군사장비 등 민감한 기관 건물을 촬영하지 말고 드론을 사용한 촬영 또한 피하라고 권고했다. 드론 촬영이 필요한 경우 "한국의 관련 법률·규정을 미리 숙지하고 비행금지구역이나 촬영금지구역 등 민감한 장소에서는 사용하지 말라"고 설명했다.

한국이 오는 29일부터 3인 이상 중국인 단체관광객의 무비자 입국 정책을 시행함에 따라 다음달 1~8일 중국 국경절·중추절 연휴를 맞아 많은 중국인이 한국을 방문할 것으로 예상된다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



