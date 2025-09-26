김진태 지사, 춘천 농수산물 도매시장 현장 행보…"추석 밥상물가 안정 총력"

김진태 지사, 9월 도민속으로 춘천 농수산물 도매시장 찾아

사과·배 등 주요 물품 수급 상황 확인·낙찰 농산물 운반 등

"물가관리 종합상황실 운영…농작물 공급량 조절 등 물가 관리 철저"

김진태 강원특별자치도지사는 26일 아침 6시 추석 명절을 앞두고 춘천 사농동 농수산물도매시장을 찾아 '도민속으로' 9월 현장 행보를 이어갔다.

김진태 강원특별자치도지사는 26일 아침 6시 추석 명절을 앞두고 춘천 사농동 농수산물도매시장을 찾아 배 상자를 운반하고 있다. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

춘천 농수산물 도매시장은 채소·과일류부터 단순 가공식품까지 280여개 품목을 취급하며 생산자에게는 안정적 판로를 도민에게는 신선하고 안전한 먹거리를 공급하는 곳이다.

이번 방문은 제수용품 수급과 물가 동향을 직접 확인하고, 명절 물가 안정 대책을 확인하는 동시에 이른 새벽부터 시장을 지키는 관계자들을 격려하기 위해 마련됐다.

김 지사는 경매장을 찾아 사과와 배 등 추석 밥상에 오르는 주요 품목들의 출하와 경매 등 거래 과정을 살펴보고 가격 추이와 공급 상황을 점검했다. 이날 사과는 5kg에 7만5000원으로 평년 대비 약 30% 오른 가격에 거래되고 있었으며, 샤인머스켓의 경우 2kg에 8000원으로 평년대비 40% 가격이 하락한 것으로 나타났다.

이외에도 품목별 가격 변동 폭과 소비자 수요 변화를 확인하며 "도민이 체감할 수 있는 물가관리가 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

김 지사는 도매시장 관계자들에게 "이제 막 해가 뜨기 시작하는 데 도매시장은 모든 일이 끝이 났다"며 "이른 새벽부터 신선한 농산물을 공급하기 위해 고생하는 분들께 감사드린다"고 전했다.

이어 "추석 명절을 앞두고 농산물 가격이 조금씩 높아지고 있는 추세"라며 "도청에 물가관리 종합상황실을 설치해 신고센터를 운영하는 등 추석 밥상물가가 지나치게 오르지 않도록 관리를 해나갈 계획"이라고 덧붙였다.

또한 "특히 최근 가뭄으로 고랭지 농작물 수급 차질이 우려되는 만큼 공급량을 조절해 나가며 물가관리를 철저히 해나갈 방침"이라고 말했다.

김진태 강원특별자치도지사는 26일 아침 6시 추석 명절을 앞두고 춘천 사농동 농수산물도매시장을 찾아 소양강 복숭아 상자를 운반하고 있다. 강원특별자치도 제공 원본보기 아이콘

김 지사는 낙찰된 과일 상자를 손수레에 싣고 중도매인 점포까지 직접 운반하기도 하였다.

한편, 도는 추석 연휴 종합대책을 마련하고 명절 밥상에 오르는 주요 농수산물 22개 품목을 집중관리품목으로 지정해 명절 밥상 물가 안정을 적극 추진할 계획이다.

아울러, 도는 도매시장 활성화를 위해 시설 안전점검과 관리에 힘쓰고 있으며, 물류 효율을 높이기 위해 농산물의 집하·선별·포장·저장 등 상품화 과정을 지원하는 산지유통센터 확충에도 적극 나서고 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



