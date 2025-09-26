본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

HANARO K고배당 ETF, 첫 월 분배금 지급

박형수기자

입력2025.09.26 10:32

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

NH-Amundi자산운용은 HANARO K고배당이 월분배 구조로 전환한 이후 첫 번째 분배금을 지급할 예정이라고 26일 밝혔다.


HANARO K고배당은 지난달 리뉴얼을 통해 분배 주기를 분기 단위에서 월 단위로 전환하고 투자자들의 실질 수익률 제고를 위해 총보수도 0.07%로 낮췄다.

분배주기가 월 단위로 전환함에 따라 이달부터 월 분배금을 지급한다. 이달 예정된 분배금은 주당 62원이다. 전날 종가를 기준으로 0.36%, 연 환산 4.33%의 분배수익률이다.


분배금을 받고자 하는 투자자는 이날 장 마감 전까지 HANARO K고배당을 매수하면 다음달 2일 분배금을 받을 수 있다.


HANARO K고배당은 지난 2019년 상장한 국내 고배당주에 투자하는 ETF다. 최근 3년 연속 현금배당을 실시하고 3년 전보다 배당금액이 줄어들지 않은 종목 중 배당수익률 상위 40종목에 투자한다.

이러한 구조에 의해 ▲2020년 365원 ▲2021년 400원 ▲2022년 505원 ▲2023년 525원 ▲2024년 555원 ▲2025년(1~8월 누적) 650원으로 매년 분배금이 증가했다.


낮은 변동성도 특징이다. 업종별 최대 편입 가능한 종목을 최대 8종목으로 제한해 변동성을 관리하고 있다. 실제로 최근 4년간 연도별 변동성은 코스피200 지수보다 매년 1~4%포인트(P)가량 낮게 나타났다.


김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "편입기업의 예상 배당 및 확정배당 납입분을 고려해 꾸준한 월 분배금 지급을 목표로 운용할 것"이며 "배당과 관련한 증시 환경이 주주친화적으로 개선되고 있는 만큼 안정적인 분배가 가능할 것으로 기대한다"라고 말했다.

HANARO K고배당 ETF, 첫 월 분배금 지급
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기