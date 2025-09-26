본문 바로가기
솔루스첨단소재, 프랑스 배터리사 단독 승인 코앞…'하이엔드 전지박' 기술력 입증

오지은기자

입력2025.09.26 10:08

ACC로부터 고강도 6마이크론 전지박 승인
배터리 경량화 추세 맞춰 기술력 확보해
산학협력·제조 혁신으로 소재 격차 확대

솔루스첨단소재 가 유럽 전기차 배터리사의 최종 승인 막바지 단계에 들어서며 '하이엔드 전지박(전지용 동박)' 기술 경쟁력을 입증하고 있다.


회사 측은 최근 프랑스 배터리사 ACC로부터 고강도 제품인 'HTS(High Tensile Strength) 6㎛(마이크로미터) 전지박 단독 승인 절차를 최종 단계에서 진행 중이라고 26일 밝혔다. 현재 유럽에서 글로벌 배터리사로부터 하이엔드 전지박 승인을 최종 단계까지 끌어올린 기업은 솔루스첨단소재가 유일하다.

솔루스첨단소재 헝가리 전지박 공장 전경. 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재 헝가리 전지박 공장 전경. 솔루스첨단소재

전기차 배터리 경량화 추세에 따라 8㎛ 중심에서 6㎛ 이하 극박 제품으로 시장이 재편되고 있다. 극박 전지박은 배터리의 에너지 밀도 향상과 경량화에 필수적이지만, 까다로운 물성 조건을 안정적으로 충족하기 어렵다. 솔루스첨단소재는 최소 4㎛, 최대 강도 70kgf/㎟(제곱밀리미터당 킬로그램포스), 연신율 15% 제품까지 양산 가능한 기술력을 확보했다.

솔루스첨단소재는 이 같은 하이엔드 제품 수요가 2026년부터 본격 확대될 것으로 전망했다. 솔루스첨단소재는 내년부터 ACC를 비롯해 중국 CATL 등 글로벌 배터리사에 하이엔드 전지박을 공급할 예정이다.


한편 솔루스첨단소재는 헝가리 법인을 중심으로 산학협력 기반 품질 고도화 프로젝트를 진행 중이다. 데이터 기반 스마트 제조 시스템 도입을 통해 차세대 전지박 기술 개발에도 속도를 내고 있다.


곽근만 대표는 "실제 고객사 승인을 통해 기술력과 품질 신뢰도가 입증됐다"며 "유럽 배터리 생산 허브에서 기술 리더십을 강화하고 수익성 개선을 이끌겠다"고 말했다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
