이장우 대전시장 한국걷기운동본부 명예회장으로 위촉

왼쪽부터 이창기 한국걷기운동본부 이사장, 이장우 대전시장(사진=한국걷기운동본부 제공)

이장우 대전시장이 사단법인 한국걷기운동본부 명예회장으로 위촉됐다.

지난 23일 오후 4시 시장실에서 한국걷기운동본부 이창기 이사장과 임성만 회장 등 14명의 임원이 참석한 가운데 위촉장 전달식이 진행됐다.

이 자리에서 임원들은 건강한 도시 대전을 만들기 위해 걷기운동을 활성화하자고 다짐했다.

이장우 시장은 "대전은 한밭수목원, 대전 둘레길 등 걷기 좋은 공간이 많은 도시"라며 "걷기운동 활성화를 통해 시민 건강증진에 힘쓰겠다"고 말했다.

이창기 이사장은 "이장우 시장의 명예회장 위촉으로 걷기운동 실천을 통해 대전시민의 건강과 행복을 위한 활동에 더욱 박차를 가하겠다"고 밝혔다.

이어 임성만 회장은 걷기어플 개발상황을 설명하며 "걷기어플이 시민의 건강증진과 골목 경제 활성화, 건강한 커뮤니티 형성에 크게 기여할 것"이라고 강조했다.

한편 한국걷기운동본부는 2012년 대전에서 창립한 이래 30여 회의 걷기대회를 개최해왔고, 오는 10월 25일 '꿈씨패밀리와 함께 하는 대청호 오백리길 걷기대회'를 개최한다.





충청취재본부 모석봉 기자



