본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

이장우 대전시장 한국걷기운동본부 명예회장으로 위촉

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.26 09:55

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이장우 시장 "걷기운동 활성화 통해 시민 건강증진에 힘쓸 것"

왼쪽부터 이창기 한국걷기운동본부 이사장, 이장우 대전시장(사진=한국걷기운동본부 제공)

왼쪽부터 이창기 한국걷기운동본부 이사장, 이장우 대전시장(사진=한국걷기운동본부 제공)

AD
원본보기 아이콘

이장우 대전시장이 사단법인 한국걷기운동본부 명예회장으로 위촉됐다.


지난 23일 오후 4시 시장실에서 한국걷기운동본부 이창기 이사장과 임성만 회장 등 14명의 임원이 참석한 가운데 위촉장 전달식이 진행됐다.

이 자리에서 임원들은 건강한 도시 대전을 만들기 위해 걷기운동을 활성화하자고 다짐했다.


이장우 시장은 "대전은 한밭수목원, 대전 둘레길 등 걷기 좋은 공간이 많은 도시"라며 "걷기운동 활성화를 통해 시민 건강증진에 힘쓰겠다"고 말했다.


이창기 이사장은 "이장우 시장의 명예회장 위촉으로 걷기운동 실천을 통해 대전시민의 건강과 행복을 위한 활동에 더욱 박차를 가하겠다"고 밝혔다.

이어 임성만 회장은 걷기어플 개발상황을 설명하며 "걷기어플이 시민의 건강증진과 골목 경제 활성화, 건강한 커뮤니티 형성에 크게 기여할 것"이라고 강조했다.


(사진=한국걷기운동본부 제공)

(사진=한국걷기운동본부 제공)

원본보기 아이콘

한편 한국걷기운동본부는 2012년 대전에서 창립한 이래 30여 회의 걷기대회를 개최해왔고, 오는 10월 25일 '꿈씨패밀리와 함께 하는 대청호 오백리길 걷기대회'를 개최한다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기