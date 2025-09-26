현대차그룹, 美 카즈닷컴 '2026 전기차 톱 픽' 최다 선정

현대자동차그룹이 미국 유력 자동차 평가 전문 웹사이트 '카즈닷컴'이 최근 발표한 '2026 전기차 톱 픽'의 3개 부문에서 2년 연속 선정됐다고 26일 밝혔다.

카즈닷컴은 '최고의 전기 세단'(아이오닉 6)과 '최고의 2열 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)'(아이오닉 5), '최고의 3열 전기 SUV'( 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 100,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 102,000 2025.09.26 개장전(20분지연) 관련기사 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다현대차·기아 차주, 삼성전자 스마트싱스로 원격제어 한다기아 노사, 통상임금 범위 확대…명절보조금·여름휴가비 등 전 종목 시세 보기 close EV9) 부문에서 2년 연속 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 217,000 2025.09.26 개장전(20분지연) 관련기사 "수소트램부터 V2G까지" 현대차·제주도, 탄소중립 전환 맞손연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close 그룹 차량을 선정했다. 이는 전체 6개 부문 중 절반인 3개 부문을 휩쓴 것으로 현대차그룹의 전기차 상품성과 전동화 기술력이 입증됐다는 평가가 나온다.

아이오닉 6를 최고의 전기 세단에 선정한 이유에 대해 카즈닷컴은 "미국 EPA 기준 복합 전비 135MPGe(약 6.45㎞/kWh)에 이르는 우수한 효율성과 최대 342마일(약 550㎞)의 주행 가능 거리, 800V 초급속 충전 시스템, 편안한 실내 공간과 편리한 사용성 등을 꼽았다.

아이오닉 5는 카즈닷컴이 선정하는 최고의 전기차(2023·2024년), 최고의 가족용 전기차(2022·2023년), 최고의 2열 전기 SUV(2024·2025년)에 2년 연속 선정되며 우수한 상품성을 다시 한번 증명했다. 카즈닷컴은 아이오닉 5의 탁월한 시야와 사용하기 쉬운 조작계, 편안한 시트 덕분에 운전석에 앉자마자 편안함을 느낄 수 있다고 평했다.

기아 EV9은 카즈닷컴으로부터 넉넉한 적재공간과 유아용 카시트 장착 편의성, 3열의 실용성을 갖춰 뛰어난 3열 전기 SUV임은 물론 전통적인 3열 SUV로서도 우수하다고 평가받았다.

전기차 톱 픽은 카즈닷컴이 2022년 처음 실시한 전기차 평가다. ▲전기 세단 ▲2열 전기 SUV ▲3열 전기 SUV ▲최고 가치의 전기차 ▲럭셔리 전기차 ▲전기 픽업트럭 등 6개 부문에서 평가를 진행해 각 부문 최고의 전기차를 선정한다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



