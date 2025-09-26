강원도, '2025년 하반기 중대재해 예방 워크숍' 개최

안전 인식 제고·대응 역량 강화…실천 결의 다짐

강원특별자치도(도지사 김진태)는 25일 춘천베어스호텔에서 도-시군 중대재해 관계자들의 안전 인식 제고와 대응 역량 강화를 위한 '2025년 하반기 중대재해 예방 워크숍'을 개최했다고 26일 밝혔다.

강원특별자치도가 지난 25일 춘천베어스호텔에서 도-시군 중대재해 관계자들의 안전 인식 제고와 대응 역량 강화를 위한 '2025년 하반기 중대재해 예방 워크숍'을 개최하고 있다. 강원특별자치도 제공

이번 워크숍은 9월 15일 정부가 발표한 '노동안전 종합대책' 등 중대재해 근절을 위한 강력한 정책 기조에 맞춰, 도내 지자체와 유관기관이 안전 주체로서의 역할을 강화하기 위해 마련됐다.

고용노동부, 안전보건공단, 시군 중대재해 담당자 등 관계자들이 참석해 안전의 중요성을 재확인하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

특히 참석자 전원은 '중대재해 예방 실천 결의 대회'를 통해 안전한 일터 강원특별자치도 조성을 다짐했다.

이어 참가자들의 실질적인 대응 능력을 높이기 위한 전문 교육이 진행됐다.

'중대재해처벌법 이해' 강의에서는 법의 주요 내용과 지자체의 책임 및 대응 방안을 상세히 다뤘다.

'안전한 일터 프로젝트' 강의에서는 5대 중대재해 예방, 12대 핵심 안전수칙을 중심으로 현장에서 즉시 적용 가능한 안전수칙과 관리 노하우가 공유됐다.

전재섭 강원특별자치도 재난안전실장은 "이번 워크숍은 현장의 위험 요인을 사전에 파악하고 개선하는 실질적인 대응 역량을 키우는 데 중점을 두었다"며 "오늘 다진 안전 의식을 바탕으로 도민이 안심하고 일할 수 있는 '안전 제일 강원특별자치도'를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자



