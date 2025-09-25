행방 묘연 했던 조선시대 불화 2점 일본서 환수

영산회상도, 삼장보살도 환수

일본 소장가 기증

일본으로 유출됐던 대구 달성 용연사의 영산회상도(석가모니가 영축산에서 설법하는 장면을 담은 불화)와 삼장보살도(하늘·대지·지하를 관장하는 보살을 그린 불화) 2점이 국내로 돌아왔다.

용연사 삼장보살도(1744). 대한불교조계종 제공 AD 원본보기 아이콘

대한불교조계종에 따르면 용연사 극락전에 봉안됐던 두 불화는 1998년 9월30일 도난돼 행방이 묘연했다가 올해 초 일본의 한 소장가가 종단에 불화 기증 의사를 밝히면서 제자리를 찾게 됐다. 부친으로부터 불화를 물려받은 소장가는 도난품임을 인지한 직후 조계종에 기증 의사를 밝혔다고 한다. 조계종 관계자는 지난 7월 일본 현지를 방문해 불화 확인 작업을 거쳤으며, 이후 지난달 6일 국내로 반입됐다.

이번 환수 과정에서 조계종단은 용연사 영산회상도가 1731년 설잠스님이 그린 것으로 판단했다. 18세기 전반에 유행했던 의겸스님이나 임한스님의 화풍과는 다른 설잠스님의 화풍이 또렷이 확인됐다고 밝혔다. 그림 작업에는 통도사, 직지사, 미황사 등에서 활동한 포근스님, 세관스님, 설심스님 등이 참여한 것으로 확인된다. 당대 고승 다수 참여한 불교사적 가치가 매우 큰 작품으로, 국보나 보물 가치를 지닌 것으로 조계종단은 추정했다.

삼장보살도는 1744년 수탄스님이 조성한 것으로 알려진다. 형식과 화풍이 의균스님의 제자인 체준스님의 동화사 삼장보살도를 계승했다는 평가를 받는다. 천장보살 표현법에 변화를 줘 완성도를 높인 점이 특징이다. 18세기 전반 번성했던 의균화파의 화풍을 담은 불화로, 국가 지정 문화재급의 가치를 지닌 것으로 추정된다.

두 점의 불화는 현재 불교문화유산보존센터에 이운된 상태다. 보존상태가 좋지 않아 보존처리와 함께 불화에 대한 연구가 이뤄질 예정이다.





