IT·통합

고려아연, 내년 150여명 신규 채용…청년 일자리 확대

심성아기자

입력2025.09.25 15:46

전략광물 사업 및 연구개발 확대에 따른
본사·온산제련소·기술연구소 인재 확보

고려아연 은 최근 5년간 세 자릿수 채용을 이어가고 있는 가운데 내년 신입공채 120여명 등 총 150여명을 신규 채용할 예정이라고 25일 밝혔다.

고려아연 인사팀 관계자가 대학교 기업설명회 현장에서 발표하는 모습. 고려아연

올해 신입사원 공개채용을 진행한 고려아연에는 경력직을 포함해 179명이 입사했으며, 채용 예정 인력까지 포함하면 200명에 달할 전망이다.


최근엔 2025 하반기 신입사원 공개채용을 위해 3주에 걸쳐 '캠퍼스 리크루팅'을 실시했다. 캠퍼스 리크루팅은 고려아연 임직원들이 대학교 캠퍼스를 직접 방문해 리크루터(Recruiter)로서 대학생·취업준비생을 위한 채용박람회와 기업설명회를 진행하는 프로그램이다. 회사는 13개교에서 채용박람회를, 4개교에서 기업설명회를 진행했다.

고려아연은 적극적인 인재 확보를 위해 2026년도 신입사원을 선발하는 '2025 하반기 대졸 신입 공개채용'을 조만간 실시할 예정이다. 다음 달 채용공고를 내 내년 1월 회사의 정식 일원으로 맞이할 계획이다.


계열사 및 해외법인을 제외한 고려아연 국내(본사·온산 포함) 인원(2060명)을 기준으로 최근 5년간 신규 고용된 인력은 654명이며, 이는 전체의 31.7%에 달한다.


고려아연 관계자는 "전략 광물 생산기지 및 글로벌 공급망 핵심 파트너의 역할이 증대되면서 선제적 투자와 함께 인재 확보의 필요성이 더욱 커졌다"며 "고려아연은 미래 성장동력 견인을 위해 인재경영 원칙에 따라 인재 확보와 기술인력 육성에 최선의 노력을 다해 나갈 계획"이라고 말했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
