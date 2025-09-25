파주시, 개인택시 운수종사자와 택시교통서비스 개선 방안 모색

개인택시 이동시장실 개최

천원택시 운행지역 확대 등 논의

경기 파주시는 지난 24일 금촌3동 행정복지센터 대회의실에서 '개인택시 이동시장실'을 성황리에 개최했다.

김경일 파주시장이 지난 24일 금촌3동 행정복지센터 대회의실에서 '개인택시 이동시장실'을 개최하고 있ㄷ가. 파주시 제공

이번 이동시장실에서는 김경일 파주시장, 파주시 개인택시조합 임원 및 조합원 등 30여 명이 참석한 가운데, 개인택시 운수종사자들이 체감하는 교통 문제와 고충을 현장에서 직접 듣고, 택시 교통서비스의 문제점을 심도 있게 논의했다.

참석자들은 ▲신규 택시 승차대 설치 ▲기존 택시 승차대 보수 ▲천원택시 운행지역 및 승하차 장소 확대 ▲교통흐름 개선을 위한 교차로 및 차로 구조 개선 요청 등 다양한 건의사항을 제시했다.

파주시는 이날 제기된 의견들을 면밀히 검토해 정책에 적극 반영할 계획이며, 택시 교통 기반시설 확충과 제도 개선이 필요한 부분은 중장기 계획을 세워 적극적으로 추진할 방침이다. 아울러 택시 종사자들이 안정적으로 근무할 수 있는 환경을 조성하고, 시민이 체감할 수 있는 택시 교통서비스 개선을 위해 지속적인 소통을 이어간다는 계획이다.

김경일 파주시장은 "택시는 시민들의 일상생활과 밀접한 교통수단인 만큼, 현장에서 직접 의견을 듣는 것이 무엇보다 중요하다"며 "오늘 제기된 소중한 의견들을 바탕으로 시민과 운수종사자 모두가 만족할 수 있는 택시 교통환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자



