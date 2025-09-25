정청래 "野 정부조직법 필리버스터, 韓미래 발목잡기"

與, 본회의 전 의원총회 개최

鄭 "대단히 개탄스럽고 유감"



정청래 더불어민주당 대표가 25일 정부조직법 개정안을 저지하기 위한 필리버스터(무제한 토론)를 예고한 국민의힘을 향해 "대한민국이 미래로 가겠다는 것을 발목 잡고 저지하겠다는 것과 무엇이 다르냐"고 비판했다.

정 대표는 이날 오후 국회 본회의에 앞서 열린 의원총회에서 "헌법과 민주주의, 국민의 뜻에 따라 출범한 이재명 정부의 정부조직법을 발목 잡고 있는 세력이 있다"며 이같이 말했다.

앞서 민주당은 이날 검찰청 폐지·금융기관 개편을 담은 정부 조직법 등 정부 조직 개편 4개 법안을 통과시킬 예정이었으나, 긴급 당정대 협의를 열고 "신속 처리안건으로 지정하려 했던 금융위 정책, 감독 기능 분리와 소비자보호원 신설 등의 내용은 담지 않기로 했다.

그러나 국민의힘은 검찰청 폐지 관련 내용은 수정되는 정부조직법에도 담기는 만큼 반대 입장을 분명히 하고 있다.

정 대표는 이에 대해 "새 정부 출범 후 정부조직법을 필리버스터까지 걸면서 반대하는 야당이 지금까지 있었냐"며 "대한민국 헌법 49조는 국회 의사결정은 다수결로 하라고 명령하고 있다. 우리가 총선에서 한 표, 한 석이라도 더 얻으려고 하는 이유는 헌법 49조에 명시된 '다수결 의사결정' 그 규정 때문 아니냐"고 따져 물었다.

그러면서 "이렇게 정부조직법을 발목 잡는 것은 대선 불복이고, 총선 불복이라고 주장했을 때 과연 국민의힘은 뭐라고 답변하겠냐"며 "대단히 개탄스럽고 대단히 유감스럽다"고 목소리를 높였다.

여당 내 단결도 강조했다. 정 대표는 "민주당은 소속된 국회의원 단 한 명도 예외 없고, 흔들림 없이 이재명 정부의 정부조직법을 뒷받침하고, 이재명 정부의 성공을 위해서 한마음 한뜻으로 찰떡같이 단결해 차돌처럼 단단하게 당정대가 한몸 한뜻으로 나아가야 할 것"이라고 요청했다.





