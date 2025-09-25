신한금융, 정보보호 체계 강화…책무범위 전 직원으로 확대

내년 경영계획에 정보보호 평가비중 확대

이사회 대상 연수도

신한금융그룹이 '책임경영 기반 정보보호 체계'를 본격 가동한다. 책무범위를 전 직원으로 확대해 제도화하고, 내년 그룹 경영계획에 정보보호 평가비중도 대폭 확대하기로 했다. 금융그룹 최초로 이사회 대상 정보보호 관련 연수도 진행한다.

신한금융은 급변하는 디지털 금융 환경 속에서 고객의 금융정보를 안전하게 보호하고, 그룹사의 정보보호 역량을 강화하기 위해 이 같은 방안을 마련했다고 25일 밝혔다.

이번 전략은 ▲책무 기반 정보보호 통제 체계 강화 ▲신한지주 이사회 대상 정보보호 연수 ▲그룹 경영계획 내 정보보호 평가 강화 등으로 추진된다.

우선 이미 수립한 임원의 책무구조와 부서장의 내부통제 매뉴얼에 더해, 직원 내부통제 활동 명세서를 신설했다. 정보보호 관련 직무별 담당업무와 활동 내용 등을 기록하는 것으로, 직원들의 정보보호 역할을 명확히 관리하기 위한 조치다. 은행·카드를 시작으로 책무 범위를 임원 및 부서장에서 직원까지 확장해 제도화에도 나선다. 이를 통해 책임을 명확히 하고, 동시에 직무를 문서화해 문제가 발생할 경우 정확한 원인 파악과 신속한 대응이 가능하게 할 방침이다.

이와 함께 금융지주사 최초로 이사회 대상 금융보안 관련 연수를 실시한다. 신한금융은 26일 이사회에 금융보안원장과 전문가를 초청해 '금융의 디지털 전환에 따른 금융보안의 중요성 및 이사회 고려사항'을 주제로 연수를 진행할 계획이다. 이번 연수를 통해 최고경영진의 책임과 역량이 강화될 것으로 기대하고 있다.

아울러 내년 그룹 경영계획에 정보보호 관련 평가 비중을 대폭 확대하기로 했다. 실행력을 높이고 그룹사별 관련 사업의 적정성을 점검하기 위해서다. 주요 그룹사별 인력과 예산 증대를 필수 평가 지표로 반영해 선제적인 책임 경영에도 만전을 기하기로 했다.

신한금융 관계자는 "디지털 금융 확산에 따라 정보보호는 단순한 보안 활동을 넘어 고객 신뢰 확보와 기업가치 제고의 핵심 과제로 자리 잡고 있다"며 "앞으로도 선제적 투자와 혁신을 통해 전 그룹사로 정보보호 통제 체계를 확대하고 모니터링을 강화함으로써 고객이 믿을 수 있는 안전한 금융서비스를 제공하겠다"고 말했다.





