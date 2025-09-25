삼성전자서비스, '2025 한국경영대상' CEO 분야 고객만족 부문 수상

김영호 대표이사, 회사 대표해서 수상

삼성전자서비스는 25일 김영호 대표이사(부사장)가 산업정책연구원이 주관하는 '2025 한국경영대상'에서 CEO 분야 고객만족 부문 수상자로 선정됐다고 밝혔다.

삼성전자서비스 대표이사 김영호 부사장. 삼성전자서비스 제공

김 대표는 서비스 산업의 발전을 선도한 공로를 인정받아, 회사를 대표해서 이 상을 받았다. 시상식은 이날 서울시 양재동 엘타워에서 김영기, 이화진 산업정책연구원 원장과 수상자 40여 명 등이 참석한 가운데 진행됐다.

산업통상자원부, 중소벤처기업부 등이 후원하는 한국경영대상은 탁월한 리더십과 차별화된 경영 전략으로 국가 산업 발전에 기여한 공로가 큰 기업 및 CEO에게 상을 수여한다.

삼성전자서비스는 차별화된 서비스와 체계적인 CS 활동을 통해 고객 만족을 선도한 공을 인정받아 수상의 영예를 안았다.

삼성전자서비스는 고객이 어디서나 빠르고 정확한 서비스를 이용할 수 있도록 업계 최다 서비스센터와 출장서비스 전담 센터, 기업 전담 B2B 센터 등을 운영하고 있다.

서비스센터 방문이 어려운 지역에는 스마트폰, 태블릿 등 점검 장비가 탑재된 차량이 정기적으로 방문하는 '찾아가는 서비스'를 시행하고 있다. 고객이 원하는 시간과 장소를 지정해 점검받을 수 있는 '휴대전화 방문 서비스'도 제공하고 있다.

고객이 주말 및 공휴일에도 제약없이 휴대폰 점검을 받을 수 있도록 '주말케어센터'도 업계 최초로 도입했다. 원하는 시각을 지정해 대기 없이 이용할 수 있는 '서비스센터 예약제'도 지속 확대하고 있다.

인공지능(AI) 기술을 서비스에 접목해 출장서비스 없이도 문제를 해결할 수 있는 '가전제품 원격진단(HRM)', 구독 제품의 상태를 AI로 분석해 이상이 발견되면 상담사가 알려주는 'AI 사전케어 알림' 등 차별화된 서비스도 제공하고 있다.

수해, 화재 등 재난이 발생하면 피해 지역에 '재해 복구 특별 서비스'를 제공해 조속한 일상 회복을 지원하고 있다. '삼성 희망디딤돌 2.0' 공조냉동기술자 양성 과정에도 참여하여 자립준비청년들의 기술 역량 향상에도 기여하고 있다.

김영호 대표이사는 "고객 최우선 가치 실현을 위한 임직원의 노력이 이번 수상으로 이어졌다. 앞으로도 고객 중심의 차별화된 서비스로 고객 만족을 실현하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





