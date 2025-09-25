본문 바로가기
李대통령, 폴란드 대통령과 정상회담…"잠수함 등 방산협력 확대 기대"

임철영기자

입력2025.09.25 07:15

유엔총회 계기 뉴욕서 첫 정상회담
한반도, 우크라이나 등 지역 정세에 대해도 의견 교환

이재명 대통령은 24일(현지시간) 뉴욕에서 제80차 유엔총회 고위급 회기에 참석한 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령과 취임 후 첫 양자회담을 가졌다.

연합뉴스

연합뉴스

이날 양국 정상은 1989년 수교 이래 양국 관계가 정무, 경제, 인적 교류 등 제반 분야에서 꾸준히 발전해 온 것을 평가했다. 특히 최근 양국간 교역이 안정적으로 증가했으며 한국 기업이 첨단 산업분야 투자 등을 통해 한국이 비유럽연합(EU) 회원국 중에 두 번째 투자국으로 성장하는 등 실질 협력이 확대되고 있다는 점에 인식을 같이했다.


양국 정상은 양국 간 방산 협력이 전차 등을 중심으로 지속 발전해온 점을 평가하고, 양국 기업들이 호혜적 차원에서 많은 성과를 거둘 수 있도록 앞으로 협력을 확대해 나가자는데 의견도 같이했다. 특히 이 대통령은 최근 폴란드가 추진 중인 잠수함 사업 등으로 양국 간 방산 협력이 확대될 수 있기를 기대했다.

양국 정상은 한반도, 우크라이나 등 지역 정세에 대해서도 의견을 교환했다. 나브로츠키 대통령은 다양한 국제 안보 현안이 제기되는 가운데 한국 측이 안보리 공개토의에서 AI 등 기술과 안보 문제를 논의하는 자리를 주최한 것은 시의적절하다고 평가했다..


아울러 양국 정상은 상호 방문을 통해 양국 관계를 보다 높은 단계로 견인할 수 있도록 노력하자는데 의견을 같이했다.




뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
