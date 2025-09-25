본문 바로가기
대통령실

안보리 공개토의 주재한 李대통령 "AI 위협·도전에 걸맞는 새 거버넌스 모색해야"

임철영기자

입력2025.09.25 04:07

유엔 안보리 공개토의 주재, 한국 대통령으로는 처음
AI로 인한 변화, 80년전 '핵무기 위협 출현'에 비유하기도
"'평화·안보·인류 위한 AI' 심도 있는 논의 기대"

이재명 대통령이 25일(현지시간) "인공지능(AI)이라는 새로운 위협과 도전에 걸맞은 새로운 거버넌스를 모색할 시기"라며 "'평화, 안보, 그리고 인류를 위한 AI'를 위해 심도 있는 논의가 이루어지기를 기대한다"고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

이날 이 대통령은 미국 뉴욕 유엔 본부에서 'AI와 국제평화·안보'라는 주제로 주재한 안전보장이사회 공개토의 직전 약식 브리핑을 통해 "오늘날 AI 기술의 발전은 우리의 일상을 변화시키는 것을 넘어, 국제적인 안보 환경까지 급격히 변화시키고 있다. 80년 전 출범한 유엔의 주요 관심사는 '새롭게 등장한 핵무기의 위협을 국제사회가 어떻게 관리하느냐였다"면서 이같이 말했다.


지난 1991년 유엔 가입 이후 한국 정부가 안보리 이사국을 맡은 것은 이번이 세 번째로 한국 대통령이 공개토의를 주재한 것은 이번이 처음이다.

그러면서 이 대통령은 "이번 유엔 총회에서 'AI와 국제평화·안보'를 주제로 공개토의를 제안한 이유도 많은 회원국의 지혜를 모으고,

공동의 대응 방안을 모색하기 위한 것"이라고 부연했다.


AI의 위협과 도전에 새로운 거버넌스를 모색하는 데 한국이 책임과 역할을 다하겠다고도 밝혔다. 이 대통령은 "AI 관련해 전 유엔 회원국을 대상으로 열리는 첫 공개토의를 주재하게 돼 의미가 더욱 각별하다"면서 "유엔의 도움으로 전쟁의 폐허를 딛고 민주화와 경제 번영을 동시에 달성한 대한민국이 이제 인류의 평화와 공동번영을 위해 막중한 역할과 책임을 다하고자 한다"고 강조했다.


이어 이 대통령은 "오늘 회의 또한 대한민국이 '더 나은 세계'를 만드는 데 앞장서고 있음을 보여주는 중요한 계기가 될 것"이라며 "대한민국은 AI가 가져온 기술 혁신이 국제평화와 안보에 기여할 수 있도록 국제사회와의 협력을 이끌어왔다"고 말했다.




뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
