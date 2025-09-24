김진태 지사 "폐광도시 태백에 3540억 투입…미래자원 클러스터 조성"

깅원도, '폐광의 기적' 태백 대체산업 현장 점검

최첨단 미래자원 클러스터 재탄생…주민 소통 이어가

청정메탄올 생산·니켈 등 핵심전략광물 클러스터 구축

김진태 강원특별자치도지사는 24일 태백시를 방문해 '조기폐광지역 경제진흥사업'추진상황을 점검하고 사업대상지 주민들과 소통하는 시간을 가졌다.

김진태 강원특별자치도지사는 24일 태백시를 방문해 '조기폐광지역 경제진흥사업'추진상황을 점검하고 있다. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 방문은 8월 20일 예비타당성 통과 이후 9월 3일 삼척 도계읍 현장 점검에 이은 일정으로, 대규모 예산이 투입되는 만큼 원활한 추진을 위한 후속 조치 차원에서 마련됐다.

태백은 조기폐광지역 경제진흥사업으로 총사업비 3540억원이 투입되며 주요내용은 ▲장성광업소 부지 청정메탄올 제조시설 조성 ▲고터실 산업단지 인근 핵심광물산업단지 조성 ▲철암역 인근 물류단지 및 근로자 주택단지 조성 등이다.

도와 태백시에 따르면 해당 사업이 추진될 경우 약 1조6408억원의 경제적 파급 효과와 매년 약 1400명의 직·간접 고용창출이 기대된다.

특히, 청정메탄올은 차세대 청정 해운 연료로 각광받고 있으며 핵심광물산업단지는 반도체, 이차전지 등에 필수적인 핵심광물을 폐배터리 등에서 회수·재자원화하는 기반을 마련하는 사업으로 두 사업 모두 국가경제와 안보 차원에서 중요한 의미를 지닌다.

김 지사는 청정메탄올 제조시설이 건립되는 태백 장성광업소 부지를 방문해 태백시 관계자로부터 사업계획을 보고받고 예비타당성조사 통과를 위해 노력한 관계자들을 격려했다.

태백시는 연내 종합추진계획을 수립하고 지방재정 투자심사를 준비하는 한편, 설계·인허가와 생산 기반 구축 등 후속 절차를 차질 없이 추진할 방침이다.

김진태 지사는 "목숨을 걸고 탄을 캐러 들어갔던 곳에서 이제는 최첨단 미래자원 클러스터로 거듭나게 된다"며 "사업이 확정되자마자 정부예산안에 설계비로 74억원이 신속하게 담겨 사업추진에 탄력을 받게되었다"고 말했다.

이어 "장성광업소는 규제가 풀린 석탄 경석이 널려 있는 곳으로 이를 활용하는 동시에 웰니스 관광의 최적지라는 장점을 살려 관광거점으로도 키워 나가겠다"고 밝혔다.

김 지사는 장성동 탄탄마을 광장에서 사업대상지인 장성동, 구문소동, 철암동 지역주민들과 만나 지역 현안과 생활 불편사항에 대한 현장 의견을 청취했다.

김진태 강원특별자치도지사는 24일 태백시를 방문해 '조기폐광지역 경제진흥사업'추진상황을 점검하고 있다. 강원특별자치도 제공 원본보기 아이콘

이 자리에서 주민들은 ▲영월~삼척 고속도로 태백IC 건설 ▲폭설 대비 어르신 안전을 위한 마을안길 열선설치 ▲철암동 주민보행 안전 확보를 위한 보행로 개설 ▲문화공연 공간 확보를 위한 상설무대 설치 등 주민생활 불편사항 지원을 건의했다.

김 지사는 "태백IC 위치 반영 등을 위한 설계절차가 내년부터 시작되기 때문에 설계 단계시 지역주민의 의견을 수렴하여 태백 시민들의 의견이 최대한 반영되도록 준비하겠다"고 밝혔다.

이어 "태백지역은 고령인구가 많아 마을안길 열선설치와 보행로 개설 등의 필요성에 공감한다"며 "사업계획이 제출되면 적극적인 지원을 검토하겠다"고 말했다. 아울러 문화공연 공간 마련과 관련해서도 "태백 관광 활성화를 위해 사업계획 제출시 적극적으로 검토하겠다"고 덧붙였다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>