[포토] 인사하는 원민경 여가부 장관

원민경 여성가족부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 스토킹, 교제폭력 관련 대책회의에 참석, 인사하고있다.







