티엘비, 2분기 '깜짝 실적' 이후 기업가치 2배

올해 하반기 들어 주가 134% 상승

엔비디아, 메모리 3사에 내년 SOCAMM 물량 발주

소캠 앞세워 성장 지속 전망

국내 주식시장에서 삼성전자를 비롯해 반도체 관련주 상승 랠리가 이어지고 있다. 올해 하반기 들어 인쇄회로기판(PCB) 생산업체인 티엘비 기업가치도 빠르게 커지고 있다. 엔비디아가 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 업체에 소캠(SOCAMM) 물량을 발주하면서 티엘비가 수혜를 볼 것이라는 전망이 나온다.

25일 금융투자업계에 따르면 티엘비 주가는 5만1800원으로 지난 6월 말 2만2100원 대비 134.4% 올랐다. 시가총액은 5000억원을 돌파했다. 이 기간 외국인과 기관 투자가가 각각 400억원, 114억원 누적 순매수를 기록하며 주가 상승을 이끌었다. 미국 투자은행(IB)인 모건스탠리는 지난 16일 티엘비 지분 6.14%를 보유하고 있다고 공시했다.

티엘비는 메모리 모듈과 솔리드스테이트드라이브(SSD) 핵심 부분인 인쇄회로기판(PCB)을 생산한다. 2011년 국내 최초로 SSD PCB 양산체계를 구축했다. 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등에 SSD PCB를 공급하고 있다. 2020년부터 반도체 후공정 검사장비용 PCB로 사업영역을 확대했다.

티엘비는 올해 2분기에 매출액 641억원, 영업이익 69억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 매출액은 62% 늘었고 영업이익은 흑자 전환했다. 영업이익 기준으로 시장 기대치를 39.9% 웃돌았다.

올해 2분기 호실적을 달성한 티엘비는 실적 개선 흐름을 이어갈 것으로 기대하고 있다. 소캠 PCB 관련 매출이 더해질 것으로 보인다. 소캠은 저전력 D램을 탈부착할 수 있도록 모듈 형태로 구현한 차세대 메모리 표준을 뜻한다. AI와 고성능 컴퓨팅(HPC)의 저전력·고속·모듈화 추세에서 소캠 기술이 주목받고 있다.

양승수 메리츠증권 연구원은 "엔비디아가 최근 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 3사에 내년 소캠 물량을 발주했다"며 "삼성전자와 SK하이닉스는 내년에 각각 100억Gb, 110억Gb의 물량을 배정받았다"고 설명했다.

이어 "HBM과 달리 소캠은 공급사 간 제품 경쟁력 차이가 크지 않다"며 "소캠 물량 증가는 하이엔드 메모리에 집중하는 국내 메모리 모듈 기판 업체의 직접적인 수혜로 이어질 것"이라고 내다봤다.

기존 서버용 DDR5 메모리모듈 기판이 12층 전후인 데 비해 소캠용 기판은 16층 구조를 채택했다. 양산 난이도가 높아서 평균판매가격(ASP)이 높아질 것으로 보인다.

티엘비는 국내 메모리사향 소캠에서 상대적으로 높은 점유율을 확보하고 있다. 국내 메모리사 소캠 출하량이 급증하면서 내년 소캠 관련 매출액이 500억원을 넘어설 것으로 메리츠증권은 추정했다.

이상헌 iM증권 연구원은 "소캠을 비롯해 차세대 신제품의 시장이 개화하면 매출이 발생하면서 성장 속도가 빨라질 것"이라고 기대했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



