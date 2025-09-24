본문 바로가기
'I♥FEsta 청라' 27~28일 개최…와인·음악·불꽃놀이 등 다채

박혜숙기자

입력2025.09.24 15:25

인천경제자유구역청(IFEZ)이 주최하고 인천관광공사가 주관하는'2025 I♥FEsta 청라 & 청라 페스티벌'이 오는 27~28일 청라호수공원 멀티프라자에서 열린다.


'I♥FEsta'는 'IFEZ(인천경제자유구역)'과'Festa(축제)'를 결합한 명칭으로, 글로벌 문화 중심지 IFEZ를 대표하는 K-컬쳐(Culture) 축제 브랜드다. 지난 'I♥FEsta 영종'에 이어 올해 마지막으로 열리는 이번 페스티벌은 K-OST와 대중음악을 테마로 다채로운 무대를 선보인다.

청라호수공원. 인천경제자유구역청

공연은 양일간 오후 2시부터 9시까지 진행된다. 첫째 날에는 인기가수 소유·가호·경서·휘나 등이 참여하는 K-OST 콘서트가 열리고, 둘째

날에는 김장훈·어반자카파·82메이저 등이 출연하는 대중음악 콘서트가 펼쳐진다.


부대행사로는 와인 테이스팅 클래스와 시음·구매가 가능한 와인체험, 가족 단위 체험 프로그램, 플리마켓 등이 마련된다. 또 푸드트럭, 와인 안주 만들기 체험, I♥FEsta 브랜드 포토존 등 다채로운 즐길거리가 준비되며, 폐막식에는 화려한 불꽃쇼가 축제의 대미를 장식한다.


백현 인천관광공사 사장은 "이번 축제는 시민과 관광객 모두에게 특별한 가을 추억이 될 것"이라며 "다양한 음악 공연과 불꽃놀이를 마음껏 즐기시길 바란다"고 말했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

