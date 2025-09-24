"게임진흥원 신설"…조승래 의원, 게임법 전면 개정안 발의

디지털 게임·아케이드 게임 구분해 관리

게임 세제 혜택·문화비 소득공제 등 포함

여당이 게임 분야를 구분하고 '게임진흥원'을 설립해 육성 정책을 전문화하는 내용의 법안을 내놨다.

조승래 더불어민주당 의원은 24일 게임물관리위원회를 폐지하고, 게임진흥원을 설립하는 취지의 '게임산업진흥에 관한 법률' 개정안을 대표 발의했다.

개정안은 게임을 디지털 게임과 특정장소형게임(아케이드 게임)으로 분리하고, 디지털 게임에 한정해 규제를 완화했다. 특히 온라인 게임에 적용해온 게임시간 선택제와 전체 이용가 게임의 본인 인증 및 법정대리인 동의 의무를 폐지해 게임 접근성과 편의성을 높였다.

중소 게임사업자에 대한 지원 근거와 게임산업 진흥을 위한 세제 지원 근거 규정을 마련하는 등 산업 육성을 위한 규정도 신설했다. 또 '반국가적 행동, 가족 윤리 훼손을 묘사한 게임물을 제작하거나 반입해서는 안 된다'는 모호한 표현은 '형법 등 특정 법률에 의해 처벌 대상이 되는 주된 내용으로 하는 것'으로 구체화해 규제 예측 가능성을 높였다.

아울러 게임진흥원을 설립하고, 현행 게임위를 폐지하는 내용이 담겼다. 다만 개정안은 게임위를 진흥원 산하 기구로 편입해 사행성 우려가 큰 아케이드 게임 등급 분류 업무와 사행성 관리 감독 의무만 맡게 했다.

법률 제명은 '게임산업진흥에 관한 법률'에서 '게임문화 및 산업 진흥에 관한 법률'로 변경하도록 했다. 조 의원은 게임도 문화예술임을 강조하기 위해 문화비 소득공제 대상에 게임 이용료를 포함하는 '조세특례제한법' 개정안을 함께 발의했다고 전했다. 이와 함께 e스포츠 종목의 국제대회 채택 지원 등을 위한 'e스포츠법 개정안'을 추가로 발의했다.

조 의원은 지난 5월 민주당 게임특위에서 발표한 정책 제안 내용을 입법에 다수 반영했다고 전했다. 조 의원은 "K-콘텐츠의 글로벌 위상이 날로 높아지고 있다. 문화콘텐츠 수출의 50%를 차지하는 게임산업 육성을 위한 적극적인 법과 제도가 필요한 상황"이라며 "이번 개정안 통과로 정체기에 놓인 게임산업이 한 번 더 도약하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





