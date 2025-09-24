"단 한 명도 불편함 없다" … 고성군, 추석 종합대책 본격 가동

연휴 기간 178명 상황실 근무 돌입

추석 당일 최대 인원 곳곳 배치



경남 고성군이 추석 명절 종합대책을 가동하며 본격적인 추석 맞이에 돌입한다.

군은 △지역경제 활력 제고 및 물가 안정 △상생가치가 확산되는 명절 △모두가 안심하는 안전한 명절 △차질없는 공공서비스 제공 등 4개 분야 11개 추진대책을 수립하고, 178명의 직원을 상황실 근무에 배치했다.

종합상황실은 각종 재난 및 안전사고에 대응하고자 부군수를 중심으로 10개 반으로 편성돼 오는 10월 3일부터 9일까지 가동될 예정이다.

먼저, 군은 지난 17일부터 오는 9일까지를 '추석 명절 물가안정 특별대책 기간'으로 지정하고 지역물가 안정대책반을 운영하는 등 성수품 물가 잡기에 나선다고 밝혔다. 이를 통해 높아진 물가에 따른 군민 부담을 완화하는 것이 목적이다.

또한 △추석 맞이 고성사랑상품권 확대 발행 △온누리상품권 환급행사 △공룡나라쇼핑몰 행사 등 소비 촉진 정책도 함께 펼치며 지역경제 활성도 도모할 계획이다.

군은 연휴 기간 단 한 명의 이웃도 외로움이 없도록 소외계층에 대한 복지 지원도 아끼지 않을 계획이다. 추석 전, 취약계층 및 보훈 가족에 위문품을 전달하고, 연휴 기간에는 결식 우려 아동에 급식을 지원한다.

그리고 이들의 안전한 추석 연휴를 위해 소관별 점검반을 편성해 사회복지시설 안전 점검에 나선다.

군은 군민이 안심하고 안전한 연휴를 보낼 수 있도록 화재와 자연·사회재난 예방에 주력하고 재난안전상황실을 운영하는 등 각종 상황에 철저히 대비할 계획이다.

아울러, 보건소와 보건지소를 중심으로 응급진료상황실을 운영해 응급의료 및 비상 진료 체계를 유지한다.

특히, 문 여는 병·의원 및 약국 지정·운영 사전 안내와 홍보를 통해 연휴 기간 응급진료체계에 대한 군민의 혼선을 최소화할 방침이다.

추석 연휴에도 고성군의 공공서비스는 멈춤 없이 제공된다.

먼저, 많은 군민이 불편함을 호소할 수 있는 생활 쓰레기의 경우 오는 10월 5일과 6일, 그리고 8일 미수거된다. 하지만 이 기간 특별수거반 및 기동청소반을 운영해 예상되는 생활쓰레기 관련 민원에 신속하게 대응할 계획이다.

또한 △도시가스공급 불편 신고센터 운영 △액화석유가스(LPG) 판매업소 윤번제 영업 실시 △비상급수 전담구역 지정 등을 통해 연휴 기간 군민들이 쉽게 겪을 수 있는 불편을 신속히 처리할 방침이다.

이상근 고성군수는 "많은 군민께서 기다려온 긴 연휴를 맞이하는 만큼, 군민의 안전하고 편안한 추석 연휴를 위해 철저히 준비하고 있다"면서 "물가, 의료, 안전 등 생활 전반을 아우르는 종합대책으로 모두가 행복한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



