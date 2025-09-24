롯데카드 "정보 유출고객 28만명 중 19만명 재발급 등 조치"

사이버사고 피해사례 확인無

"피해 발생 시 전액 보상"

롯데카드는 해킹 사고로 키인(Key in) 거래 시 부정 사용 가능성이 있는 고객 28만명 중 19만명(68%)의 카드 재발급, 비밀번호 변경, 카드 정지 및 해지 등 보호조치를 했다고 24일 밝혔다.

지난 1일부터 전날 오후 6시까지 고객정보가 유출된 전체 고객 297만명 중 카드 재발급 신청 65만명, 비밀번호 변경 82만명, 정지는 11만명, 해지는 4만명이 했다. 중복을 제외하면 전체 유출 고객의 43%(128만명)을 보호조치했다.

부정 사용 가능성이 있는 고객 28만명 중 약 19만명의 카드 재발급 신청, 비밀번호 변경, 카드 정지 및 해지 등 고객 보호조치를 시행했다.

롯데카드는 아직 보호조치 되지 않은 고객에게 추가 안내 전화를 했다. 카드 재발급에 필요한 충분한 공카드 물량 확보, 하루 최대 카드 발급량 확대 운영 등을 이어가고 있다.

추석 연휴 전까지 28만명 고객 보호조치를 마친다는 계획이다.

사이버 침해 사고에 따른 부정사용 시도나 소비자 피해 사례는 아직 확인되지 않았다고 회사 측은 설명했다.

롯데카드 관계자는 "이번 침해 사고로 인해 발생한 피해는 책임지고 피해액 전액 보상하겠다"며 "고객정보 유출로 인한 2차 피해도 연관성이 확인되면 전액 보상하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



