진안군, 26일 '건강체조·마이산건강걷기' 대회

홍삼축제 마이산 북부 농촌테마공원 행사장

전북 진안군이 오는 26일 진안홍삼축제 마이산 북부 농촌테마공원 행사장 주무대에서 '신바람 건강체조 발표회와 마이산 건강걷기 대회'를 연다.

신바람 건강체조 발표회 및 마이산 건강걷기 대회 포스터. 진안군 제공 AD 원본보기 아이콘

24일 군에 따르면 이번 행사는 군민의 건강생활실천 분위기 확산을 위해 마련됐으며 주민 1,500여명이 참석할 예정이다.

건강체조 발표회는 어르신들의 삶에 활기를 불어넣고 건강한 체력을 유지하고 증진시키기 위해 1년여 동안 체조 교실을 운영한 결실의 장으로 오후 12시 50분에 시작한다.

발표회에서는 12개팀 230여명이 참가해 형형색색의 단체복을 착용하고 젊은 그대, 청바지 아가씨 등 신나는 음악에 맞추어 라인댄스, 에어로빅 등 다양한 종목으로 어르신들의 실력을 뽐낼 예정이다.

뒤이어 3시부터 진행되는 마이산 건강걷기 대회는 군민 건강증진을 위해 운영하고 있는 건강걷기 동아리 회원들과 진안홍삼축제 관광객이 걷기를 통해 홍삼축제를 기념하고 건강생활실천 분위기 조성을 위해 마련됐다.

걷기경로는 마이산 북부 농촌테마공원 행사장을 출발해 사양제 → 명인명품관 → 농촌테마공원 행사장으로 다시 복귀하는 경로로 왕복 1.5㎞ 구간이며, 걷기대회에 참가를 원하는 군민과 관광객들은 별도의 참가 신청 없이 누구나 참여할 수 있으며 참가자에 한해 반환점에서 홍보 물품을 증정한다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>