의정부시, 제3기 주민자치협의회 첫 정례회의 개최

경기 의정부시(시장 김동근) 주민자치협의회는 지난 22일 시청 중회의실에서 15개 동 주민자치회장으로 구성된 주민자치협의회 정례회의를 개최했다.

김동근 시장이 9월 22일 주민자치협의회 정례회의에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에서는 제3기 주민자치회의 출범을 맞아 앞으로 2년 4개월간 시 주민자치협의회를 이끌어나갈 임원진을 선출했다. 협의회장으로는 신민식 고산동 주민자치회장, 부회장은 현용산 신곡2동 주민자치회장, 감사는 이현동 송산3동 주민자치회장, 사무국장은 이진천 흥선동 주민자치회장이 선출됐다.

신민식 협의회장은 "제3기 주민자치협의회 회장을 맡게 돼 영광이며 막중한 책임감을 느낀다"며 "주민의 뜻을 충실히 반영해 의정부시 주민자치 발전에 최선을 다하겠다"고 전했다.

김동근 시장은 "제3기 주민자치회 출범을 진심으로 축하드리며, 주민자치협의회가 의정부시의 변화와 발전을 이끄는 든든한 중심 역할을 해주길 기대한다"며 "시에서도 주민자치가 한층 성숙할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

한편, 의정부시 주민자치회는 주민총회를 통해 자치계획을 수립·실행하며, 주민자치센터 프로그램을 운영해 큰 호응을 얻고 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>