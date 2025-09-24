[특징주]KCC, 자사주 9.9% EB 발행 공시에↓

24일 오전 9시 30분 기준 유가증권시장에서 KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 359,500 전일대비 57,500 등락률 -13.79% 거래량 90,705 전일가 417,000 2025.09.24 09:38 기준 관련기사 노루홀딩스 '훅' 치고 들어간 KCC, 지배·경영구조 영향에 '촉각'[클릭 e종목]"KCC, 올해 사상 최대실적 전망…목표가 상향"KCC, 2분기 영업익 1404억…"실리콘·도료가 실적 방어" 전 종목 시세 보기 close 주가는 전일 종가 대비 13.55% 하락한 13만500원을 기록하고 있다. 이날 자사주 9.9%를 담보로 교환사채(EB)를 발행한다는 공시 때문으로 보인다.

KCC는 이날 총발행주식수의 17.2%에 해당하는 자사주 활용 계획을 공시했다. 일반주주들에게 유리한 자사주 소각은 약 35만주(3.9%)를 올해 4분기~내년 1분기에 걸쳐 진행한다.

하지만 자사주 약 88만 2300주(9.9%)를 담보로 올해 4분기 교환사채를 발행하는 한편 약 30만주(3.4%)는 올해 4분기~내년 1분기에 걸쳐 사내근로복지기금에 출연한다.

국회에서 자사주 소각을 의무화하는 상법 개정안 논의가 본격화한 가운데 KCC의 이번 공시가 주주들의 기대에 못미쳤다는 평가가 나온다.





