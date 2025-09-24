본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

10월 개인투자용 국채 1400억원 발행

세종=김평화기자

입력2025.09.24 10:00

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청약 기간은 내달 2~15일 중 5영업일

정부가 내달 개인 투자용 국채를 1400억원 발행한다. 종목별 발행 한도는 5년물 900억원, 10년물 400억원, 20년물 100억원이다.


기획재정부는 24일 이러한 개인 투자용 국채 발행 계획을 발표했다.

10월 개인투자용 국채 1400억원 발행
AD
원본보기 아이콘

표면 금리는 이달 발행한 동일 연물 국고채의 낙찰금리를 적용한다. 5년물 2.585%, 10년물 2.835%, 20년물 2.805%이다. 가산 금리는 5년물 0.445%, 10년물 0.55%, 20년물 0.695%를 추가한다.


만기 보유 시 적용 금리는 5년물과 10년물, 20년물 각각 3.030%, 3.385%, 3.500%이다. 이때 세전 수익률은 이달과 동일한 수준이다. 5년물은 약 16%, 10년물은 약 40%, 20년물은 약 99%이다. 연평균 수익률은 각각 3.2%, 4.0%, 4.9%이다.


배정 금액은 청약 총액이 월간 종목별 발행 한도 이내일 경우 전액 배정한다. 청약 총액이 월간 종목별 발행 한도를 초과하면 기준 금액(300만원)까지 일괄 배정한 후 잔여 물량을 청약액과 비례해 배정한다. 배정 결과는 청약 기간 종료일의 다음 영업일에 고지할 예정이다.

청약 기간은 내달 2일부터 15일 중 공휴일을 제외한 5영업일이다. 영업일 오전 9시부터 오후 4시까지 가능하다. 구입을 희망하는 개인 투자자는 해당 기간에 판매 대행 기관 영업점을 방문하거나 온라인 등을 통해 신청할 수 있다.


한편 이달에는 지난해 6월부터 9월까지 4개월간 발행한 개인 투자용 국채를 총 6235억원 한도로 중도 환매할 수 있다. 이 경우 원금과 매입 시 적용된 표면 금리에 따른 이자만 돌려받을 수 있다. 가산 금리를 더한 복리 이자, 이자소득 분리과세 혜택 등은 없다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄' "韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨황이 콕 집은 이 회사

기아 EV5, 4000만원대 패밀리 전기 SUV 등장

트럼프가 쏜 전문직 비자 수수료 100배 인상…각국 "우수인재 유치 이때다"

석달간 199번 결제했는데 '끄덕끄덕'…대통령실 '단골카페' 어디길래

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

소비심리 6개월 만에 꺾였다…"건설경기 부진·美 관세 우려"

새로운 이슈 보기