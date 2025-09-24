권오성 현대위아 "미래 핵심기술 투자 주저하지 않아야"

취임 후 첫 타운홀 미팅

권오성 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 50,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,300 2025.09.24 개장전(20분지연) 관련기사 현대위아, 물류로봇 신제품 공개…'모바일 로봇' 본격 진출현대엘리·현대위아, 로봇 오토발렛 솔루션 공동개발현대위아, 車공조 시스템 시장 진출…기아 PV5에 첫 공급 전 종목 시세 보기 close 대표가 "미래 핵심 기술에 투자하는 것을 주저하지 않도록 의사결정이 이뤄져야 한다"고 강조했다.

권 대표는 지난 23일 경기도 의왕시 의왕연구소에서 7월 취임 이후 처음으로 가진 '타운홀 미팅'에서 임직원과 미래 비전과 향후 성장 방향을 공유하며 이같이 밝혔다.

권오성 현대위아 대표가 23일 경기도 의왕시 현대위아 의왕연구소에서 열린 ‘CEO 타운홀 미팅’에서 경영 방향에 대해 설명하고 있다. 현대위아 AD 원본보기 아이콘

권 대표는 글로벌 통상 정책 변화와 모빌리티 업계의 변화가 회사에 미치는 영향을 상세히 설명하면서, 특히 모빌리티 부품과 로봇 분야에서 경쟁이 갈수록 심화하고 있다는 점을 지적했다. 이에 '압도적 기술력'을 갖추는 것이 가장 중요하다고 강조했다.

권 대표는 "현대위아에 합류하게 된 것도 연구원이라는 백그라운드 때문인 것 같다"며 "현대위아가 기술 혁신을 통해 다른 부품사와 다른 차별화된 가치를 보여줄 수 있어야 한다"고 말했다. 이어 "유연한 조직문화를 기반으로 구성원 모두가 각자의 창의성을 발휘할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이어 '학습하는 조직'으로 성장을 강조했다. 권 대표는 "임직원 모두가 스스로 학습해 나가는 문화가 조성되어야 한다"며 "직무 훈련과 교육은 물론 오픈 이노베이션, 사내 벤처 등을 다양한 제도를 통해 학습하는 현대위아를 만들어 가고 싶다"고 했다.

또 인공지능(AI)을 활용한 디지털 트랜스포메이션(DX)도 필수적으로 이뤄져야 한다고 했다. 그는 "자동차의 개발 환경도 소프트웨어를 중심으로 바뀌고 있다"며 "개발, 제조, 지원 등 각 부문에서 일을 더욱 효율적으로 또 체계적으로 할 수 있도록 활용해야 한다"고 했다.

사내 공정거래 자율준수 문화 정착도 주문했다. 권 대표는 "공정거래 문화가 사내 문화의 한 축으로 자리 잡아야 한다"며 "모든 업무에서 공정거래 전담부서와 사전에 업무를 협의하고 법을 위반 리스크를 사전 관리해야 한다"고 덧붙였다.

현대위아 관계자는 "사내 모든 구성원과 회사의 경영 상황을 공유하며 하나의 목표를 확인하는 시간이었다"며 "현대위아 모든 임직원이 한마음으로 글로벌 최고 수준의 모빌리티 부품과 솔루션 제조사로 성장할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



