KB證 "지주회사 자사주 소각 의무화 입법 가속…대응 본격화"

KB증권은 24일 주주가치 제고에 직결되는 자사주 소각이나 자사주를 활용한 임직원 보상을 적극적으로 실행하는 기업은 긍정적인 평가를 받을 것으로 기대된다고 24일 분석했다.

KB증권에 따르면 지난 6월 이후 국회에는 총 5건의 상법 개정 관련 법안이 발의돼 계류 중이다. 모두 신규 취득분뿐 아니라 기존 보유분 자사주까지 소각하도록 하는 동일한 원칙을 담고 있다.

박건영 KB증권 연구원은 "6월3일 대선 이후 출범한 신정부는 상법 개정을 속도감 있게 추진하고 있다"며 "이미 1차 개정안으로 이사의 충실의무 대상이 모든 주주로 확대되고, 2차 개정안으로 집중투표제 의무화 등이 공포됐다"고 말했다.

그러면서 "현재 주목되는 3차 개정안의 핵심은 자사주 소각 의무화로, 기업이 취득한 자사주를 의무 소각하도록 하는 내용"이라며 "모든 법안의 시행일은 공포 후 6개월이 경과한 날로 설정됐다는데 법 통과 시 기업들은 6개월 준비 기간을 거쳐 규제를 적용받게 될 전망"이라고 설명했다.

박 연구원은 지주회사의 선택지를 ▲소각 ▲제3자에게 처분 ▲임직원 보상 ▲종류주식 발행 등으로 꼽았다. 그는 "지주회사는 지분 구조(오너 일가 지분율)와 재무 상황에 따라 이들 옵션을 조합해 활용할 것으로 예상된다"며 "네 가지 방안 중 어느 하나만을 전적으로 선택하는 극단적 사례는 드물 것이며, 현실적으로는 복수의 수단을 병행할 가능성이 크다고 판단된다"고 말했다.

그는 "신정부 출범 이후 현재까지 지주회사들의 자사주 활용 움직임을 살펴보면, 아직까지는 제한적인 범위에서 이뤄지고 있다"며 "앞으로 국회에서 논의 중인 상법 개정안 통과 여부에 따라 지주회사들의 자사주 대응은 한층 활발해질 전망"이라고 강조했다.

그러면서 "특히 주주가치 제고에 직결되는 자사주 소각이나 자사주를 활용한 임직원 보상을 적극 실행하는 기업은 투자자들의 호응을 얻을 것"이라며 "주가 측면에서도 상대적으로 긍정적인 평가를 받을 것으로 기대된다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



