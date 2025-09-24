수출입은행, 추석 맞아 사회복지시설에 3억6000만원 기부

안종혁(오른쪽) 한국수출입은행 은행장 직무대행이 23일 임직원들과 함께 서울역 노숙인 무료급식소 '따스한채움터'에서 배식 봉사활동을 하고 있다. 수은 사진제공 AD 원본보기 아이콘

한국수출입은행은 추석을 맞아 전국 17개 사회복지시설에 총 3억6000만원을 기부하고 임직원들이 함께 봉사활동을 펼쳤다고 24일 밝혔다.

수은 본점 임직원들은 23일 서울역 인근 노숙인 대상 무료 급식소에 기부금을 전달하고 배식 봉사활동을 펼치는 등 풍성한 한가위의 마음을 함께했다.

수은 부산·대전·광주 등 전국 13개 지점의 직원들도 명절을 맞아 지역 사회복지시설을 방문해 아동, 장애인, 취약 고령층 등에게 명절 음식과 필요 물품을 전달하며 나눔을 이어갔다.

안종혁 수출입은행장 직무대행은 "민족 최대 명절인 추석을 맞이하여 주변의 소외된 이웃들에게 따뜻한 정을 전하고자 이번 봉사활동을 진행했다"며 "향후에도 우리 사회의 취약계층을 위해 사회공헌활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 강조했다.

수은은 올여름 기록적인 폭염 극복을 위해 홀로 계신 어르신 등 취약계층을 대상으로 냉방비 등을 지원하고, 1사1촌 자매결연 마을에 추수기 일손돕기 봉사활동을 펼치는 등 사회공헌활동을 이어오고 있다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



