행정안전부, 재정 집행평가서 세종시 '최우수기관' 선정

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.23 19:21

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
인센티브 총 4억 3000만원 확보… 신속집행, 소비·투자목표 달성

행정안전부, 재정 집행평가서 세종시 '최우수기관' 선정
원본보기 아이콘

행정안전부 주관 2025년 상반기 재정집행 평가에서 세종시가 전국 특·광역시 중 유일하게 최우수기관으로 선정됐다. 시는 올해 1분기 최우수기관으로 선정돼 기확보한 2억 3000만 원의 특별교부세에 더해 추가로 2억 원을 받으면서 모두 4억 3000만 원의 인센티브를 확보하게 됐다.


23일 세종시에 따르면 이 평가는 신속 집행, 소비·투자 목표를 모두 달성한 지자체 가운데 평가점수가 높은 순으로 우수기관으로 선정된다. 시는 상반기 신속 집행 목표액 4152억 원 대비 5038억 원을 집행해 886억 원을 초과 달성한 것이다.

소비·투자 목표액 1370억 원 대비 1406억 원을 집행해 36억 원을 초과 달성하며 전국 특광역시 가운데 유일하게 최우수기관으로 선정됐다.


이용일 기획조정실장은 "재정 여력이 감소해 목표 달성에 어려움이 있었지만, 전략적인 예산 집행과 철저한 관리로 효율적인 재정 운영을 위해 노력했다"며 "앞으로도 적극적인 재정집행을 통해 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

