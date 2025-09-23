경북개발공사, '국가공헌대상' 여가부 장관상…"저출생 성과 인정받아"

경북도개발공사(사장 이재혁)가 23일, 제12회 2025 국가공헌대상 시상식에서 여성가족부 장관상을 수상했다.

공사는 전국적 현안으로 부상한 저출생 문제에 적극 대응하기 위해 다양한 노력을 펼쳐왔다. 긍정적 조직문화 조성을 통한 가족행복경영의 실현, 저출생 대응을 위한 신규사업 발굴 및 추진 등 저출생에 대응하기 위한 다양한 노력과 성과를 인정받아 이번 장관상을 수상할 수 있었다고 밝혔다.

경북개발공사 조영철 전무이사(오른쪽)가 여가부 장관상을 받은 뒤 꽃다발을 안은채 기념 촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

우선, 경북개발공사는 사옥 내 패밀리룸 조성, 출산용품 지급 등 일·가정이 조화를 이루는 근무 여건을 조성, 출산 전후에 대한 복지제도의 확대를 통해 저출생 문제에 대응해나가고 있다. 또한, 임직원의 출산 및 양육 단계별로 다양한 지원을 제공함으로써 직원 복지 증진과 함께 가족친화적인 조직문화 확산에도 기여하고 있다.

뿐만 아니라, 아이가 뛰어놀기 좋은 경북도 실현을 위한 저출생 대응사업 역시 돋보이는 부분이다. 지역밀착형 약정형 매입임대주택 등 청년·신혼부부 주거비 부담 완화를 위한 공공임대주택 공급사업의 경우, 주거비 부담 완화, 공용 커뮤니티 공간 조성 등 육아에 힘쓸 수 있는 환경 조성을 목표로 비용적 측면과 정주환경 등을 모두 고려한 공사 대표 주거복지 사업이다.

또한, 저출생 문제 대응을 위한 역점사업 '행복드림주택 건설사업'을 통해, 인근 육아시설과의 연계성 및 접근성을 확보한 거점형 육아돌봄센터를 구축했으며, 돌봄센터를 활용한 경북형 돌봄체계 '24시간 통합돌봄체계'를 실현하여 저출생 문제에 적극 대응해나가고 있다.

이재혁 사장은 "경북도의 「저출생과의 전쟁」 선포 등 선제적 대응노력들이 성과를 거두어, 전국 평균보다 높은 출산율을 기록하고 있는 상황이지만 여전히 극심한 상황이라 생각한다"며 "앞으로도 우리 공사는 경상북도의 저출생 정책에 발맞춰, 지금과 같은 많은 노력을 기울이겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>