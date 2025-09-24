본문 바로가기
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"한국을 아태 'AI 수도'로"…이 대통령, 블랙록과 맞손 [3분 브리프]

입력2025.09.24 08:00

00분 50초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①이재명 대통령, 자산운용사 블랙록 회장과 AI 투자 MOU 체결
②8월 생산자물가 0.1% 하락…석 달 만에 내려
③대한상공회의소, 美경제지 '포브스' 통계 분석

MARKET INDEX : Year to date
"한국을 아태 'AI 수도'로"…이 대통령, 블랙록과 맞손 [3분 브리프]
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 하락 마감

○엔비디아發 AI 랠리에 거품 우려 고개

○파월 "주가 상당히 높아" 발언도 투심에 부담

Top3 NEWS
■ 뉴욕서 李대통령 만난 블랙록 회장 "한국을 아태 'AI 수도'로"…MOU 체결
○유엔총회 참석 계기 뉴욕 방문 첫날, 래리 핑크 블랙록 회장 접견
○과기정통부·블랙록, TF 구성해 투자포트폴리오·실행계획 단계적 수립하기로
○핑크 회장 "韓증시 사상 최고치, 정치·경제 상황이 빠르게 안정"
■ SKT 통신요금 반값 할인 주도…8월 생산자물가, 석 달 만에 내렸다
○생산자물가지수, 120.12…전월 대비 0.1%↓
○배추(35.5%)·시금치(30.7%) 급등 등 농산물 상승 지속에도
○통신 요금 할인 영향 "제외 시 생산자물가 0.2% 상승 추정"
■ 포브스 '글로벌 2000' 기업 분석해 보니…"중국 성장속도, 한국의 6.3배"
○대한상의, 美경제지 '포브스' 통계 분석
○'韓美中 기업삼국지' 보고서 내놔
○2000대 기업 내 韓은 10년새 4개 줄어
그래픽 뉴스 : EU, '다자 연대' 광폭 행보…브릭스, 美와 대립?[탈세계화? 新질서!]

○"미국 관세정책 안 바뀐다"
○EU, FTA 확대…"다자 연대, EU가 주도"
○"브릭스, 단일 대오로 美에 대응 어려워"

the Chart : [글로벌 포커스]"예산은 거리에서 결정한다"…고강도 긴축에 佛타는 민심
"한국을 아태 'AI 수도'로"…이 대통령, 블랙록과 맞손 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○긴축 반대·총 파업 대규모 가두시위
○교통·교육·보건 등 공공서비스 방어
○복지축소·반대 부유세 등 강화 촉구

오늘 핵심 일정

국내

코스닥 KB제33호스팩 청약, 확정 공모가 2000원


해외

01:35 미국 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설

02:00 미국 2년물 국채 입찰

05:30 미국 석유협회 주간 원유 재고

08:20 미국 트럼프 대통령 연설

09:30 일본 서비스 구매관리자지수 (9월)

16:00 독일 일부바 발즈의 연설

16:00 유럽 비통화정책 회의

17:00 독일 기대평가지수 (9월)

23:00 미국 신규 주택판매 (8월)

23:30 미국 원유재고

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 20℃(2) ｜최고기온 : 25℃(2℃)
○강수확률 오전 80%｜오후 80%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
"한국을 아태 'AI 수도'로"…이 대통령, 블랙록과 맞손 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피'

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

