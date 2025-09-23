한화손보, 미혼남녀 만남 행사 개최…23커플 탄생

서울시와 공동으로 '설렘, 북 나잇' 개최

한화손해보험이 지난 20일 서울 한화손해보험 한남사옥에서 열린 미혼남녀 만남 행사 '설렘, 북 나잇'을 성황리에 마무리했다고 23일 밝혔다.

청년들의 건강한 관계 형성을 지원하기 위해 마련된 이번 행사는 도서관을 연상케 하는 공간에서 취향을 나누며 교류하는 방식으로 진행됐다. 현장에서는 최종 23커플이 탄생해 매칭률 46%를 기록했다.

이번 행사는 정원 100명 모집에 3568명이 신청해 서울시가 개최한 미혼남녀 만남 행사 중 역대 최고 경쟁률인 35.6대 1을 기록하며 청년층의 높은 관심을 입증했다. 여성 신청자가 2588명(73%)에 달했다는 점이 눈에 띈다. 서울시가 주관하는 신뢰할 수 있는 만남 지원 행사에 여성 웰니스 리딩 파트너인 한화손보가 독서 취향을 기반으로 한 섬세한 프로그램 기획을 더해 여성 니즈를 잘 읽어낸 결과로 풀이된다.

한화손해보험과 서울시가 20일 한화손해보험 한남사옥에서 개최한 '설렘, 북 나잇' 행사에 참여자들이 입장하고 있다.

참가자들은 가을 감성을 살린 공간에서 책을 매개로 자연스럽게 소통했다. 참가자들에게 사전 조사한 독서 취향을 반영한 블라인드 데이트, 프로필 북 배포 후 연령 그룹별 디너, 소설 장르별 그룹화 및 1대 1 대화, 자유 데이트 같은 다양한 프로그램을 통해 편안한 분위기 속에서 서로 대화를 나눌 수 있도록 구성했다는 평을 받았다.

이번 행사에 참여한 정모씨는 "책이라는 공통 주제가 있으니 자연스럽게 대화가 시작돼 처음 참가했는데도 생각보다 편안했다"며 "일상에서 하기 힘든 경험이라 특별한 시간이었다"고 소감을 전했다.

한화손보는 이번 매칭 커플 전원에게 오는 27일 개최되는 '서울세계불꽃축제' 관람 티켓을 제공해 특별한 '애프터 데이트'를 지원한다. 앞서 여성향 콘텐츠 플랫폼 '시그니처 라이브러리' 이벤트를 통해 참가자들의 데이트룩 준비를 지원한 데 이어, 사전부터 사후까지 청년들의 만남 여정을 세심하게 챙긴다는 취지다.

이유진 한화손보 마케팅실 IMC 본부장은 "이번 행사는 책을 매개로 청년들이 취향을 나누며 자연스럽게 새로운 인연을 만들어가는 장(場)이 됐다"며 "앞으로도 청년들의 다양한 취향을 기반으로 한 건강한 일상과 성장을 지원하는 프로그램을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



