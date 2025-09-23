서대문구 대학생 봉사단 ‘U9’ 출범

9개 대학 학생 참여, 지역 봉사 전개

서울 서대문구(구청장 이성헌)는 관내 대학 재학생과 거주 대학생 50여 명이 참여하는 ‘대학생 봉사단 U9’이 최근 발대식을 갖고 공식 출범했다고 23일 밝혔다.

‘서대문구 대학생 봉사단 U9’ 발대식에서 이성헌 구청장(앞줄 가운데)과 봉사단원들이 기념 촬영을 하고 있다. 서대문구 제공. AD 원본보기 아이콘

‘U9’은 서대문구 내 9개 대학을 상징하는 명칭으로, 단원들은 청년 세대의 창의적이고 자발적인 참여를 바탕으로 청소년 학습·진로 멘토링, 환경 개선 및 기후위기 대응, 이웃사랑 실천 활동 등을 펼칠 예정이다.

발대식은 지난 20일 구청 기획상황실에서 열렸으며, 봉사단 선서와 팀별 네트워킹 프로그램으로 진행됐다. 단원들은 ‘나눔과 실천으로 더불어 사는 따뜻하고 행복한 지역사회를 만들어가겠다’는 의지를 선서로 다졌다.

또한 청년 사회혁신기업 스위치온의 김난희 대표가 청년 봉사 프로젝트 사례를 공유했으며, 단원들은 향후 직접 기획하고 참여할 수 있는 봉사활동 방향을 논의했다.

이성헌 서대문구청장은 “대학생들의 활기찬 에너지와 창의적 아이디어가 따뜻한 지역사회를 만드는 큰 힘이 될 것으로 믿으며 청년이 주도하는 다양한 봉사활동을 지속해서 지원하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



