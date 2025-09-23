금융당국, '보이스피싱 정책홍보 아이디어 공모전' 개최

9월24일~10월31일 홍보영상 공모전 개최



금융위원회와 금융감독원은 금융권과 공동으로 '보이스피싱 정책·홍보 아이디어 대국민 공모전'을 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 대국민 공모전은 지난 '보이스피싱 근절을 위한 현장간담회'에 이어, 국민의 다양한 목소리를 청취하여 정책에 적극 반영하고자 마련됐다.

공모는 9월24일부터 10원31일까지 진행하며, 전 국민 누구나 개인 자격으로만 참여할 수 있다

공모 부문은 ▲정책 ▲홍보 두 가지 부문에서 진행한다. 정책 부문에서는 그간 국민이 현행 보이스피싱 제도와 관련하여 불편함을 느꼈거나, 개선이 필요하다고 느꼈던 사항 등에 대해 다양하고 혁신적인 아이디어를 제안받을 예정이다. 홍보 부문에서는 국민의 관점에서 쉽게 공감할 수 있는 참신한 홍보영상(쇼츠)을 모집한다.

심사는 11월 한 달간 진행하며, 외부 전문가 등으로 구성된 심사위원회의 심사를 통해 총 10명을 수상자를 선정할 계획입니다.

수상자에게는 대상(2명)은 표창(금융위원장·금융감독원장상) 및 상금 300만원, 우수상(2명)은 표창(은행연합회장상) 및 상금 200만원, 장려상(6명)은 상금 100만원을 수여한다.

정책 부문 수상작은 실제 정책에 반영될 수 있도록 적극 검토한다는 방침이다. 홍보 부문 수상작은 '금융권 공동 홍보자료'로서 금융회사 영업점 내 모니터·스마트기기, 유튜브 채널 등 다양한 매체에 활용하도록 할 예정이다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



