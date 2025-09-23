케이뱅크, 개인사업자 대출 3兆 돌파

3조원 중 올해 취급 1.2조원 취급…연평균 79% 증가

고객 10명 중 6명 중·저신용자

"대출 고도화·편의 서비스 강화로 소상공인 비대면 금융 편익 확대"



케이뱅크는 이달 중순 기준 개인사업자 대출 누적 취급액이 3조원을 넘어섰다고 23일 밝혔다.

케이뱅크는 2022년 5월 '사장님 보증서대출(보증)'을 시작으로 같은 해 9월 '사장님 신용대출(신용)', 2024년 7월 '사장님 부동산담보대출(담보)'을 잇달아 출시하며 인터넷 은행 중 유일하게 신용·보증·담보 전 영역의 상품을 갖췄다.

개인사업자 대출 취급액을 상품별로 보면 '사장님 신용대출' 2조1900억원, '사장님 보증서 대출' 3900억원, '사장님 부동산담보대출' 4200억원 순이었다. '사장님 부동산담보대출'은 출시 14개월 만에 취급액 4000억원을 돌파했다.

특히 올해만 1조2000억원의 개인사업자 대출을 새로 공급하며 가파른 성장세를 보이고 있다. 2023년~2025년 대출 취급액의 연평균 성장률은 79%에 달했다.

낮은 금리와 빠르고 편리한 대출 절차가 고속 성장으로 이어졌다. 은행연합회 소비자 포털에 따르면 올해 8월 기준 케이뱅크 상품별 잔액 평균 금리는 보증서 대출 연 4.24%, 신용대출 연 5.08%로 전반적으로 낮았다. 부동산담보대출은 연 3.53%로 은행권 최저 수준이었다.

케이뱅크 개인사업자 대출은 대출 전 과정이 비대면으로 진행되며, 대출까지 걸리는 시간이 가장 긴 '사장님 부동산담보대출'도 고객 10명 중 9명이 신청 10일 이내에 실행을 마칠 정도로 신속하게 이뤄진다.

케이뱅크가 개인사업자 대출 고객을 분석 결과, 중저신용 고객 비중은 58%로 10명 중 6명꼴로 나타났다. 케이뱅크의 대출 확대로 자금 마련에 어려움을 겪던 소상공인의 금융 문턱이 크게 낮아진 셈이다.

케이뱅크는 개인사업자를 위해 대출 외에도 ▲사장님 통장 ▲종합소득세 돌려받기 ▲AI 세무상담 ▲맞춤 정책자금 받기 등 소상공인 전용 서비스를 운영한다.

'사장님통장'은 개인사업자를 위한 통장으로, 이체와 출금, 각종 증명서 발급을 무료로 제공해 개인사업자의 편리한 거래를 지원한다.

'종합소득세 돌려받기'는 놓친 세액공제나 세액감면 항목을 AI를 활용해 찾아내 환급(경정청구)을 도와주는 서비스로 약 30만명에 달하는 고객이 서비스를 이용했다.

'AI 세무상담'은 상담을 통해 세무, 법률, 노무 등에 관한 개인사업자의 고민을 해결해주는 생성형 AI 서비스로, 출시 반년 만에 가입 고객 14만명을 넘어섰다.

'맞춤 정책자금 받기'는 개인사업자 고객이 사업자 유형, 업종, 지역 등 간단한 정보를 입력하면 고객의 조건에 최적화된 정책자금을 추천해주는 서비스다.

케이뱅크는 지속해서 개인사업자 대출 경쟁력을 강화해갈 계획이다. 올해 안에 개인사업자 부동산담보대출을 고도화해 상호금융권 상품 대환을 지원하고, 담보 대상을 기존 아파트에서 상가까지 확대한다.

케이뱅크 관계자는 "개인사업자를 위한 상품과 서비스가 어려움을 겪는 소상공인 고객에게 실질적인 도움이 되고 있다"며 "앞으로도 상품·서비스 혁신을 통해 소상공인의 금융 편익 확대에 앞장서겠다"고 말했다.





