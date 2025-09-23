본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

제니도 반한 ‘황금빛 매혹, 신라 장신구’의 특별한 삼척 나들이

이종구기자

입력2025.09.23 08:12

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

30일 개막식…11월 30일까지 열려
보문동 합장분 금귀걸이·천마총 관꾸미개 포함 26점 전시

국립중앙박물관이 주최하고 삼척시립박물관과 국립춘천박물관이 공동으로 개최하는 국보순회전 '황금빛 매혹, 신라 장신구' 특별전이 오는 30일 개막해 11월 30일까지 이어진다.

보문동 합장분 금귀걸이(국보). 삼척시 제공

보문동 합장분 금귀걸이(국보). 삼척시 제공

AD
원본보기 아이콘

국보순회전은 국립중앙박물관이 지방 공립박물관과 함께 2024년부터 수도권과 지방의 문화 불균형을 해소하고 균등한 문화누림의 기회를 제공하고자 기획한 전시이다.


신라 이사부 장군이 우산국 정벌을 준비했던 역사적인 도시 삼척에서 열리는 이번 전시에서는 국보 '보문동 합장분 금귀걸이'와 보물 '천마총 관꾸미개'를 포함한 총 26점의 신라 황금 장신구가 전시된다.


먼저 '보문동 합장분 금귀걸이'는 한국 최초의 미학자이자 미술사학자인 고유섭 선생이 세계에서 가장 아름다운 금귀걸이라고 극찬한 신라 황금 문화를 대표하는 명품이다. 작은 귀걸이 안에 지름 0.5㎜도 안 되는 수백개의 작은 금 알갱이와 얇은 금실로 거북등 모양으로 나누고 그 안에 꽃무늬를 섬세하게 표현한 신라 장인의 금세공기술이 집약된 걸작으로 1962년 귀걸이 중 최초로 국보로 지정되었다.

천마총 관꾸미개(보물). 삼척시 제공

천마총 관꾸미개(보물). 삼척시 제공

원본보기 아이콘


다음으로 '천마총 관꾸미개'는 'V'자 새날개 모양의 금판을 뚫어서 용무늬를 만들고, 그 위에 약 400개 이상의 동그란 금달개를 금실로 매달아 화려하게 만들었는데, 올해 초 제니의 '젠(ZEN)' 뮤직비디오에서 현대적으로 재해석되어 전 세계적으로 큰 주목을 받았다.


이외에도 전시된 유물 대부분 중ㆍ고등학교 역사 교과서에도 수록된 우리나라를 대표하는 문화유산으로 서울까지 가야만 볼 수 있었던 국보와 보물들을 가까운 우리 동네 박물관에서 만날 수 있는 소중한 기회이다.

국보순회전 포스터. 삼척시 제공

국보순회전 포스터. 삼척시 제공

원본보기 아이콘

박물관 관계자는 "신라 이사부 장군이 우산국 정복을 준비했던 삼척에서 '황금빛 매혹, 신라 장신구' 국보순회전이 열리는 것은 매우 뜻깊은 일"이라며, "눈부시게 빛나는 신라 황금 보물과의 만남 속에서 삼척 시민들 가슴속에 소중한 보물 하나를 담아가시길 바란다"라고 밝혔다.




삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"마라탕후루로 재미 보더니"…'300만개 폐업' 후 韓에 군침, '中의 스벅'도 온다 "마라탕후루로 재미 보더니"…'300만개 폐업' 후 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

이준석, 李 대통령 자주국방 언급에 "한미동맹 대체는 북중러의 축배"

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

트럼프 "FDA, 임신중 타이레놀 복용 '자폐 위험' 통보할 것"

새로운 이슈 보기