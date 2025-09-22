고려아연, '산업안전보건 영상공모전' 성황리에 마무리

총 24개 작품 출품

상금 1260만 원 시상

고려아연이 '제5회 산업안전보건 영상공모전'을 성황리에 마쳤다고 22일 밝혔다.

지난 18일 김승현 고려아연 온산제련소장(앞줄 왼쪽 4번째와)과 ‘제5회 산업안전보건 영상공모전’ 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 고려아연 AD 원본보기 아이콘

이번 공모전은 임직원의 안전보건 의식을 높이고 안전 실천 문화를 확산하기 위한 사내 안전경영 활동의 일환으로 마련됐다. 올해로 5년째를 맞은 이번 대회에는 롱폼 16편과 숏폼 8편 등 총 24편의 작품이 출품됐다.

심사과정에서는 안전팀과 임원, 외부 전문가, 전 임직원의 투표를 함께 반영해 다양한 의견을 수렴하고 객관성을 확보했다. 롱폼과 숏폼 부문별로 다양한 수상작이 선정됐으며, 총 상금은 약 1260만원이다. 시상식은 지난 18일 온산제련소 본관 대회의실에서 열렸다.

김승현 고려아연 온산제련소장은 "이번 공모전은 형식적인 교육을 넘어 세대와 직급을 아우르며 임직원 모두가 자발적으로 안전을 고민하고 공유하는 장이 됐다"며 "앞으로도 '안전은 모두의 책임'이라는 인식을 바탕으로 다양한 활동을 통해 안전 문화를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

한편, 이번 공모전 출품작은 사내 안전보건 교육과 홍보자료로 활용할 예정이다. 영상은 고려아연 안전환경본부 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.





