임실군, 전통시장에 '맛잇길 음식상가' 준공

50억 투입…6개 음식점·주차장·화장실 구성

"머물고 싶은 특성화 시장…지역경제 활성화"

전북 임실군이 지난 19일 임실전통시장에 '맛잇길 음식상가'를 준공했다.

군은 심민 군수를 비롯해 양주영 군의회 부의장 및 의원, 박정규 도의원, 지역사회단체장, 임실시장 상인회원, 지역 주민 등 50여 명이 참석한 가운데 '맛잇길 음식상가' 준공식을 개최했다고 22일 밝혔다.

임실군이 지난 19일 임실전통시장에 '맛잇길 음식상가'를 준공했다. 임실군 제공

이번에 준공된 음식상가는 국·도비 등 총사업비 50억원을 투입, 임실읍 이도리 일원에 연면적 796㎡의 지상 1층 규모로, 음식점 6개소, 공영화장실, 옥상주차장 15면으로 구성됐다.

그동안 치즈테마파크나 옥정호 등 임실군을 내방하는 관광객의 증가나 35사단 군 장병들의 일몰 휴가제로 소비 성향이 변화함에 따라 다양한 먹거리 필요성이 대두됐다. 지난 2021년 전통시장 시설현대화사업 공모에 선정되면서 추진하게 됐으며, 2023년 11월 착공해 올해 6월 공사를 완료했다.

입점 품목으로는 임실 대표 상품인 치즈(유제품)와 돼지고기를 이용한 요거트 숙성 숯불구이(요돼지), 운암면에 있는 붕어섬을 형상화한 임실치즈 붕어빵(붕어섬 붕어빵), 간편하게 데워먹을 수 있는 치즈스모크 바베큐(세모네모), 흑염소탕(임실흑염소탕 원조집), 한우 시래기육개장(덕자네), 임실치즈 만두(임실식당) 총 6개다.

현재 5곳 음식상가(요돼지, 붕어섬 붕어빵, 세모네모, 임실흑염소탕 원조집, 덕자네)는 지난 7월부터 운영을 시작했다. 대표 메뉴들을 제공해 방문객들을 이끌고 있으며, 임실시장에 생기를 불어넣고 있다. 1곳(임실식당)도 준공식 이후 내부 리모델링을 마무리해 정상 운영할 예정이다.

군은 이번 음식상가 조성이 임실시장 및 인근 상점가와의 상생을 촉진하고, 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

심 민 군수는 "시장을 찾는 이용객들에게 특색있고 경쟁력 있는 먹거리와 편의시설을 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 시장을 많은 사람들이 찾을 수 있는 시장, 머물고 싶은 특성화 시장으로 만들겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



