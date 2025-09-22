동해시, 공공형 버스 노선 506번 신설…주민 교통편의 확대

강원도 동해시는 교통취약지역 주민들의 이용 편의를 높이기 위해 운영 중인 공공형 버스 노선을 일부 개선하여 시행한다고 22일 밝혔다.

시는 지난 2019년 처음으로 공공형버스를 4대 투입해 3개 노선을 운영하기 시작했으며, 2023년에는 차량 2대를 추가 구입하고 2개 신규 노선을 개설해 현재 총 6대의 버스를 운행 중이다.

이 가운데 승지동과 노봉 구간을 운행하는 503번 노선은, 이번 조정에 따라 승지동에서 노봉 방면으로 운행 시 부두길 일원을 연장 운행한다.

또한 지흥종점에서 북평농협까지 운행 하는 505번 노선 중 일부 해오름스포츠센터까지 연장 운행하던 차량을 별도 노선인 506번으로 분리한다. 이는 해오름스포츠센터를 이용하는 시민들이 혼동 없이 편리하게 버스를 이용할 수 있도록 하기 위함이다.

변경된 노선과 운행 시간표는 9월 22일부터 적용되며, 자세한 내용은 '동해시 대중교통정보 홈페이지'에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 "이번 노선 개선으로 교통 취약지역 주민들의 이동 편의가 크게 향상될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시민들의 다양한 의견을 반영해 지속적으로 대중교통 서비스를 개선해 나가겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



